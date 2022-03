Bomen zijn al zo vaak vastgelegd, maar de tentoonstelling ‘In the Shadow of Trees’ weet toch te verrassen

Kim Jungman, House of Summer, van de serie Street of Broken Hearts (2009). Beeld Kim Jungman

Is het toeval, dat de fototentoonstelling In the Shadow of Trees in het Brusselse kunstcentrum Hangar begint met de meest geabstraheerde en tegelijkertijd meest poëtische verbeeldingen van een boom? Vijf groot-formaat zwart-witfoto’s van de Koreaan Kim Jungman op rijstpapier, samen nemen ze een hele wand in beslag. Tien jaar fotografeerde hij vergeten en verwaarloosde bomen in een steeg in Seoul. Niet ten voeten uit, om er bij de kijker in te wrijven: bekommer je om de natuur in je stad. Nee, hij isoleerde ze in hun omgeving, maakte uitsneden van een stuk stam, dik en sterk, van dunne takken met een paar in de wind wapperende blaadjes, van de kruin.

Is het toeval, of was het zo bedoeld? Want ga er maar aanstaan, als makers van een groepstentoonstelling over bomen: ze zijn al zo vaak vastgelegd, de oudste en de jongste, de bedreigde en de gekapte, in portretten en in documentaire fotografie; lukt het om daar nog nieuwe vormen van verbeelding aan toe te voegen?

Eerst de opzet. De tentoonstelling wil de diversiteit aan onderwerpen gelieerd aan bomen laten zien. Klimaat natuurlijk, migratie, geschiedenis. De relatie tussen mens en natuur, maar ook: het emotionele potentieel. Met zo’n keuze dreigt een ‘voor elk wat wils’-show, maar gelukkig word je op genoeg momenten verrast.

Arguiñe Escandón & Yann Gross, Verde van de serie Aya (2019). Beeld Arguiñe Escandón & Yann Gross

Bijvoorbeeld door Aya, het fotoproject dat Arguine Escandón en Yann Gross maakten in het Amazonegebied van Peru, en dat begon met een 19de-eeuwse ansichtkaart. Daarop staat ontdekkingsreiziger Charles Kroehle – geflankeerd door de inheemse bevolking – trots achter een gedode krokodil. Exotisme, zeggen we nu, en dat is precies waar Escandón en Gross een ander beeld voor willen schuiven. Portretten van de bewoners van de Amazone wisselen ze af met foto’s van de omgeving, afgedrukt met het sap van planten met lichtgevoelige eigenschappen. Als de vervaagde foto’s uit een oud album – de suggestie: straks is er geen Amazone meer over.

Jaakko Kahilaniemi, Next Possible Victims van de serie 100 Hectares of Understanding (2018). Beeld Jaakko Kahilaniemi

100 hectares of Understanding van Jaakko Kahilaniemi is een prikkelende zoektocht naar wat het betekent om een naaldbos van honderd hectare te bezitten; de Finse fotograaf (in 2018 won hij met deze serie de ING Unseen Talent Award) erfde het toen hij 8 jaar was. Lang stond hij onverschillig tegenover het perceel, maar dat kan hij nu niet meer zeggen. ‘Humans don't matter at all’, zegt hij in de begeleidende video. Aan de wand zie je hoe hij zich, al determinerend en rubricerend, dat bos heeft toegeëigend.

Enrique Ramirez, beeld van de film Jardins migratoires (2021). Beeld Enrique Ramirez

Filmmaker en fotograaf Enrique Ramirez verbeeldt in zijn filmJardins Migratoires de vraag: wat betekent het om ergens te verankeren, om je ontworteld te voelen? In opeenvolgende scènes gaat een jonge boom van water naar land, en van hand tot hand. Prachtig beeld: de boom, stevig omklemd in de armen van een man die liggend op zijn rug de rivier afdrijft, en vervolgens over kaal land wordt gedragen, naar een plek waar hij kan wortelen.

Beth Moon, Kapok. Palm Beach. Beeld Beth Moon

Minder indruk maakt Beth Moon, die veertien jaar de wereld rondreisde voor haar serie Ancient Trees. De grens van kitsch wordt te dicht genaderd. Zo valt ook de reportage over baobabs in het kurkdroge deel van Madagaskar, die dienstdoen als waterreservoir, in de categorie: interessant, maar meer geschikt voor een tijdschrift als National Geographic.

Yutao Gao, Peach Blossoms Beam #06 (2019). Beeld Yutao Gao

Het kan geen toeval zijn dat de tentoonstelling even poëtisch eindigt als zij begon. Na de dood van zijn grootvader klom de Chinese kunstenaar Yutao Gao met een handscanner in een bloeiende perzikboom, en streek hij met repeterende bewegingen langs bast en blad, ‘alsof hij de haren kamde van een vrouw’. De geprinte scans plakte hij aan elkaar tot een meterslange strook: geabstraheerde klassieke Chinese schilderkunst, gevuld met verdriet. Hoe minder letterlijk het beeld van een boom, hoe meer je ervoor voelt.

Daar is het klimaat dan ook weer bij gebaat.

In the Shadow of Trees ★★★☆☆ T/m 26/3 te zien in Hangar, Brussel. Bij de tentoonstelling is ook een catalogus verschenen.