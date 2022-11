Bol.com blééf maar zeuren dat ik ‘Zuid-moeders breken niet’ moest lezen. Waar had ik dat aan verdiend?

Bij Bol.com heb ik een abonnement op een virtuele bibliotheek. Voor een tientje per maand mag ik zo veel boeken lezen als ik maar wil. Dat is ideaal, want slechte boeken kan ik dan na dertig teleurstellende pagina’s gewoon links laten liggen zonder dat het zonde is, en van elk fijn boek kan ik mezelf tevreden wijsmaken dat ik het ‘gratis’ gelezen heb.

Ik lees daar dus van alles door elkaar, hebberig als een kind met een koektrommel, een Vestdijkje hier, een Couperusje daar, Ted van Lieshout, Nicolien Mizee, Geert Mak… Prima geregeld dus, alleen: ze werken daar bij Bol met algoritmen. Elke keer als ik mijn virtuele bibliotheekje opensla, schuiven die algoritmen mij boeken onder mijn neus waarvan ze vinden dat ik die moet lezen, zogeheten ‘aanbevolen e-books’.

Op zich geen probleem. Daar heb je Paulien Cornelisse, altijd leuk, een Carmiggeltje, gezellig, Cindy Hoetmer, hè ja. Wel jammer (en ook een beetje dom van Bol) vind ik dat ze me voortdurend mijn eigen bundeltjes aanraden. Ik zit dan telkens, helemaal alleen achter mijn bureau, te blozen van gêne.

Maar het kan nog erger. Al wekenlang duwt Bol me het werkje Zuid-moeders breken niet onder mijn neus, van Kimberley Klaver. Ik had nooit van haar gehoord, maar die naam allitereert lekker, net als bij de Kardashians. Het omslag, hemelsblauw met een roze flamingo erop, deed chicklit vermoeden.

‘Kersverse moeder Poppy moet zich staande houden in Amsterdam-Zuid, waar de moedermaffia heerst en alles perfect lijkt. Maar niets is minder waar…’ stond er onder het geknakte nekje van de flamingo (flamingo’s breken blijkbaar wél). Google sprak, desgevraagd, van een ‘bestseller’ en Bol blééf maar zeuren dat ik Zuid-moeders breken niet moest lezen. Nou, vooruit dan maar.

‘Voor de sterren in de hemel die mij hebben geleerd wat echt belangrijk is in het leven’, is de opdracht. Dat is weer eens wat anders dan ‘Voor Henk, zonder wiens engelengeduld dit boek er nooit was gekomen’, maar wát er dan zo belangrijk was in het leven laat Klaver wijselijk in het midden.

Ik las. Het verhaal begint met een terugblik (‘Ik kijk nog één keer om naar de slaapkamer. De kamer die onze liefde symboliseert’), maar dan worden we ook in het heden gesmeten. Poppy, een fotografe uit Maastricht, belandt zwanger en al met haar ‘grote liefde’ Alex (‘beroemd chef-kok’) in Amsterdam-Zuid (‘De diversiteit van de stad biedt een prachtige arena voor mijn fotografiewerk’).

Poppy (‘Shit, ik moet echt gaan shoppen voor babyspullen. Ik ben over iets meer dan twee maanden uitgerekend’), die Poppy dus, heeft een ‘vrije, spirituele opvoeding’ gehad en past dus niet helemaal in het Amsterdam-Zuid ‘van schone schijn, botox, roddels en rijkdom’. Toch sluit ze vriendschappen, bijvoorbeeld met de ‘bloedmooie’ Bobby. ‘Ik dacht, ik stel me even voor. Ik ben dus Bobby en dat is grappig want ik heb grote boobies.’ Ja, grappig.

Amsterdam-Zuid blijkt een mijnenveld, vol vrouwen op hoge hakken in dure auto’s die niets liever doen dan coke snuiven, met geld smijten en gemeen doen tegen Poppy (inmiddels bevallen van zoontje Wolf). ‘Geniet nog maar even van deze avond want verder ben je nergens meer welkom.’

Nou, en dan gaat Poppy door het lint: ‘Mensen rennen en springen weg. Een dienblad met kristallen glazen champagne valt over de Birò heen. Ik hoor gegil en kreten om hulp, maar ik stop niet en handel op de automatische piloot.’

Ach, Poppy toch. Het ís ook echt veel leuker in Maastricht.

Maar zeg eens, Bol.com: waar heb ik dit aan verdiend?