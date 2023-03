Boksdrama ‘Creed III’, het regiedebuut van Michael B. Jordan, bewandelt de bekende paden ★★★☆☆

Creed III

De Creed-saga is ontstaan als spin-off van de Rocky-films, maar aangekomen bij de derde Creed-film is kennis over het zestal boksfilms met Sylvester Stallone niet meer nodig. In Creed III staat hoofdpersonage Adonis Creed, zoon van voormalig Rocky-opponent Apollo en opgetraind tot wereldkampioen zwaargewicht door Rocky zelf, er alleen voor. Stallone doet niet meer mee. Prima, want Adonis (Michael B. Jordan, tevens debuterend als regisseur) is bij de start van deel 3 al met bokspensioen.

Creed III combineert twee sportfilmclichés op soepele wijze. Eerst moet Adonis, opgeklommen uit de wijk Crenshaw in Los Angeles (ook het decor van bendeklassieker Boyz n the Hood), zich verhouden tot zijn gewelddadige verleden als een oude jeugdvriend (Jonathan Majors) plotseling op de stoep staat. Vervolgens keert de gepensioneerde ster terug in de ring – zoals Rocky ook vaker deed.

Creed III bewandelt als boksdrama de bekende paden, maar biedt desondanks voldoende, goed gespeeld vermaak.