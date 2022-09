Boijmans bemachtigt (eindelijk) een Joan Miró

Joan Miró, ‘Peinture-poème (Musique, Seine, Michel, Bataille et moi)’, 1927, Collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Beeld Studio Tromp

Het abstracte schilderij Peinture-poème (Musique, Seine, Michel, Bataille et moi) komt uit de beroemde reeks droomschilderijen van de schilder. Het verbeeldt, getuige de tekst erop, een wandeling van de kunstenaar met de surrealistische schrijver Michel Leiris en filosoof en schrijver Georges Bataille langs de Seine. De krullen in de lucht die op vuurwerk lijken zouden kringen in het water zijn. Miró (1893-1983) heeft namelijk zelf over het schilderij gezegd: ‘Ik hield ervan om kringen in het water te maken. Ik hield van de weerspiegelingen en de veranderende kleuren in veranderend licht. Korte tijd later schilderde ik een schilderij dat de wandelingen langs de rivier opriep.’

Grote leemte

Museum Boijmans Van Beuningen heeft een belangrijke verzameling surrealistische kunst, met kunstwerken van onder anderen Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Man Ray en Leonora Carrington. Volgens directeur Sjarel Ex is deze collectie wereldberoemd. Er komen ‘wekelijks, zo niet dagelijks’ bruikleenverzoeken van musea wereldwijd. Deze Miró is volgens staatssecretaris Gunay Uslu een verrijking voor de Collectie Nederland ‘vanwege de invloed die Miró had op de Cobra-groep’.

Het Rotterdamse museum aasde al heel lang op een Miró. André Breton, de grondlegger van de fantasierijke kunststroming, noemde Miró ‘de grootste surrealist van ons allemaal’. In 1987 liet de toenmalig directeur Coert Ebbinge Wubben in een interview weten: ‘De twee grote leemten zijn Tanguy en Miró, en ik vrees dat die er nooit meer zullen komen.’

In 2007 wist het museum echter alsnog een kunstwerk van Yves Tanguy te verwerven. En nu is het met de hulp van onder meer de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds toch gelukt aan een Joan Miró te komen. Het gaat volgens het museum om de duurste aanwinst ooit van Boijmans.

Een half jaar

Eind vorig jaar kondigde veilinghuis Christie’s aan dat dit ‘meesterwerk’ zou worden geveild vanuit de collectie van de Zwitserse Volkart Stiftung. Het zou naar schatting 8 tot 12 miljoen euro opbrengen. Het is toen echter niet verkocht. Via Christie’s is het museum in contact gebracht met de Volkart Stifting. Die waren bereid het Nederlandse museum een half jaar de tijd te geven om voldoende geld bij elkaar te brengen. Het doek is regelmatig op tentoonstellingen getoond, zoals in het Museum of Modern Art in New York en in het Albertina Museum in Wenen.

Museum Boijmans Van Beuningen is momenteel dicht voor een grootschalige verbouwing die nog tot ten minste het najaar van 2028 gaat duren. Hoogtepunten uit Boijmans’ collectie surrealisten zijn momenteel op wereldtournee en zijn al tentoongesteld in Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Mexico. Het doek van Joan Miró wordt nu getoond tussen de ‘collectiehoogtepunten’ in het publiek toegankelijke depot van Boijmans. Daar hangt de Miró in gezelschap van werken van Rembrandt, Van Gogh, Basquiat en Breughel.