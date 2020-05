Boerenrockers wachten op ‘een teken van Irma’

De gebarentolk aan het werk tijdens een van de persconferenties over het coronavirus. Beeld ANP

‘Oh, oh, Irma, geef mij een signaal / Oh, oh Irma, het mooist van allemaal / ‘k wacht al weken op een teken.’ Mooi Wark geniet vooral bekendheid vanwege de weinig subtiele schuurfeestklassieker In de blote kont. Maar de Drentse boerenrockband laat zich met een nieuwe single van een gevoeliger kant zien.

Oh Irma is een onvervalste ode aan Irma Sluis, de gebarentolk die tijdens de persconferenties van het kabinet over de coronamaatregelen de woorden van bewindspersonen in gebarentaal omzet. In het idioom van Mooi Wark-tekstschrijver en bassist William Bossong: ‘Mooie handen, goed gezicht / niet te evenaren’ – in Drents dialect dan.

‘Ik zat lekker op anderhalve meter afstand te jammen met liedjesschrijver Jason Staal. En toen kwam het gesprek op Irma’, verklaart Bossong zijn onderwerpkeuze. ‘Iedereen kent haar, maar niemand weet iets van haar. Ik heb haar nog nooit gehoord. Voor ons, en ik denk heel Nederland, is Irma een lichtpuntje geworden in alle ernstige en zwaarmoedige berichten over het virus.’

Vandaar dat de bassist dinsdag halverwege de persconferentie in lichte paniek raakte. ‘De Wissel, in de 25ste minuut volgens mij. Die andere dame deed het ook heel goed. Maar tegen Irma kan niemand op.’ De taal van Mooi Wark blijft brutaal: ‘Een vrouw die gewoon stil is – wat wil een man nog meer?’

Het Irma-effect krijgt niet alleen muzikaal weerklank. De Hogeschool Utrecht, de enige onderwijsinstelling die een vierjarige voltijd opleiding tot gebarentolk aanbiedt, krijgt flink meer mailtjes en telefoontjes met informatieverzoeken over de studie, zegt een woordvoerder.

Of de animo zich vertaalt in meer inschrijvingen bij de opleiding is volgens hem pas in september te zeggen. ‘Natuurlijk doet het ons goed dat er meer interesse is in onze opleiding. De aandacht voor Irma is een waardering voor het vak van gebarentolk. En vooral een erkenning voor een hele gemeenschap van doven en slechthorenden die afhankelijk is van deze vorm van communiceren.’

Dat zou naast een beetje aandacht voor de band een mooie bijwerking zijn van hun ode, zegt Mooi Wark-bassist Bossong. ‘Ik let al niet eens meer op wat Mark allemaal te vertellen heeft. Van Irma raak ik in trance. Haar gebaren nuanceren alles.’ Volgens de muzikant kan het niet anders dan dat de lofzang ’s lands bekendste gebarentolk ter ore is gekomen. ‘Maar een teken heeft ze nog niet gegeven. Ik weet ook niet of ze wel Drents verstaat.’