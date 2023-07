‘Boer Koekoek’ toont de persoonlijke gevolgen van politiek ‘gekonkelefoes’ ★★★☆☆

vlnr: Marjolein Ley, Tobias Nierop, Jeske van de Staak, Sophie Bakker en Servaes Nelissen in de theatervoorstelling ‘Boer Koekoek’. Beeld Ben van Duin

‘What would Koekoek do?’ vraagt het amateurgezelschap zich af als de generale repetitie wordt onderbroken vanwege een bericht van de gemeente: de vergunningen blijken niet in orde, de hele onderneming moet per direct worden afgelast. Dan komt een van hen met een plan: als ze doen alsof het een demonstratie is, gelden er andere regels. Zo trachten ze het regeldoolhof van de overheid met haar eigen wapens te verslaan.

Publiek bekijkt Boer Koekoek in een open loods met weids uitzicht over de velden van het Drentse Hollandscheveld. Regisseur Tom de Ket toont de parallellen tussen het boerenprotest uit 1963 – de Opstand der Braven, aangespoord door Hendrik ‘Boer’ Koekoek (gespeeld door Han Oldigs) – en de huidige onvrede onder de boeren. Hij laat zien dat al dat politieke ‘gekonkelefoes’ vooral veel persoonlijke gevolgen heeft: families, vrienden en geliefden worden tegen elkaar uitgespeeld, toen én nu.

Over de auteur Sander Janssens is theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft vooral over toneel, muziektheater en performance.

Maar daarvoor tuigde hij een behoorlijk ongeloofwaardige anekdote op, waarin ontwikkelingen uit de lucht komen vallen en personages flinterdun blijven. De belachelijke apotheose met publieksinteractie is voor een gemiddelde kleutervoorstelling nog te kinderachtig.

Sophie Bakker is veruit het interessantst als nukkige puber die de voorstelling soms onverwacht op scherp zet. Beeld Ben van Duin

Gelukkig kunnen sommige acteurs toch aardig uit de voeten met dit karikaturale grotegebarentoneel. Kim van Zeben toont zich een rascomédienne als penningmeester die het financiële spoor volkomen bijster raakt. Sophie Bakker is veruit het interessantst als nukkige puber die, zwelgend in naargeestigheid, de boel soms onverwacht op scherp zet.

Bakker heeft bovendien een geweldige zangstem. Waar het verhaal vaak behoorlijk stroperig is, is de muziek van componist Rob Klerkx steeds enerverend en verrassend. Hij schreef afwisselende songs in stoer Drents, van harde rock tot meerstemmige ballads. Zo wordt deze wisselvallige voorstelling steeds nét op tijd uit het slop getrokken.