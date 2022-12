‘Boektokken zou een mooi woord van het jaar zijn’

Beeld Annabel Miedema

In De Telegraaf hebben meerdere boekhandels hun kritiek geuit over de slechte distributie door Centraal Boekhuis (CB). Uw boekhandel heeft daar ook last van?

‘Ja, ik was een van de boekhandelaren die in dat artikel voorkwamen. We voelen ons in de steek gelaten. Boekhandels hebben het meest actuele assortiment maar bij een flink aantal komen de leveringen te laat binnen. Dat komt omdat CB de bezorging onlangs heeft veranderd. Ze deden het eerst zelf, maar voor kleinere boekhandels die niet op de route liggen, zoals die van ons, besteden ze de levering nu uit aan PostNL en andere partijen. We krijgen sindsdien boeken te laat binnen en staan daardoor steeds excuses aan te bieden aan klanten. Helaas worden we in deze kwestie totaal niet ondersteund door onze vakbond, de Koninklijke Boekverkopersbond.’

Ander nieuws: ‘boektokken’ is genomineerd als Van Dale-woord van het jaar. Hebben jullie veel boektokkers op Terschelling?

‘Jazeker! We hebben nog nooit zo veel Engelstalige boeken verkocht als afgelopen zomer, en vooral aan jeugd. We zien dat het ook overslaat op de Nederlandstalige youngadultboeken. Ik denk dat het een publiek is dat blijft lezen, dus mooi als het wordt verkozen tot woord van het jaar.’

Wat is eigenlijk jullie best verkochte boek van het jaar?

‘De Hollander van Matthijs Deen, dat zich op de Wadden afspeelt. In mei 2023 verschijnt een vervolg op dit boek, getiteld De Duiker en dat speelt zich hoofdzakelijk af op Terschelling, dus daar kijken we al naar uit.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Het geanimeerde verhaal van De jongen, de mol, de vos en het paard door Charlie Mackesy.’

Maar dat boek is toch al heel lang uit?

‘Dit is weer anders, de auteur heeft er een animatiefilm van gemaakt, de BBC zendt die uit met Kerst. Deze geanimeerde versie heeft een andere verhaallijn, de illustraties zijn mooier en kleurrijker. Het is wel weer vertaald door Arthur Japin. En het heeft dus dezelfde titel. Ik vind het een mooie uitgave, ze past helemaal in de winterse sfeer van december.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Funke op West-Terschelling:

1. Israel van Dorsten: Wij waren, ik ben; Uitgeverij Pluim

2. Jochem Myjer: De gorgels en de laatste kans; Leopold

3. Suzanne Vermeer: Gletsjer; AW Bruna

4. Mariken Heitman: Wormmaan; Atlas Contact

5. Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Passage

6. Lucinda Riley: De geheimen van de kostschool; Xander

7. Maria Nikolai: Gouden jaren; Boekerij

8. Jonas Jonasson: De profeet en de idioot; Signatuur

9. Martin Hendriksma: Lutine; De Geus

10. Henny Vrienten: De een is de ander niet; De Harmonie