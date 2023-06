Boekhandelaar Natascha Tijans: ‘Literair maar niet te zwaar, dat vinden mensen heerlijk in de zomer’

Natascha Tijans van boekhandel Broekhuis in Almelo: ‘Zendermanagers zouden dat eens moeten durven: een boekenprogramma op een gangbare tijd presenteren.’

Hoe gaat het bij u in Almelo?

‘Goed, we hebben weer vakantiegangers in de winkel, maar sowieso weten klanten de boekhandel goed te vinden. De eerste maanden van het jaar vond ik wat tam maar nu is het druk. Vorige week rond Vaderdag hebben we veel thrillers verkocht maar Totaal 2 van Marcel van Roosmalen was de absolute Vaderdag-hit.’

Op welke boeken zetten jullie in deze zomer?

‘Lucinda Riley en Ilja Leonard Pfeijffer zullen het goed blijven doen. Isabel Allende is net uit, daar verwacht ik veel van. En ik denk dat Marcus Voorhuis, nu onze nummer 9, het ook goed zal doen. De affaire Baselsteyn is zijn debuut, het verhaal speelt zich voor een deel af in Ootmarsum. Hij is onlangs geïnterviewd in Tubantia, en we merken dat er meteen mensen op dit boek afvliegen, voornamelijk vanwege de Twentse component. Het is een beetje Joël Dicker-achtig: spannend, literair en niet te zwaar. Dat vinden mensen heerlijk om in de zomer te lezen.’

Acht weken geleden werd u gevraagd naar het Eus-effect. U zei dat het daarvoor nog te vroeg was. Hoe zit dat nu?

‘Ik heb het gevoel dat het programma hier weinig leeft maar dat gold ook voor Brommer op zee. Boekenprogramma’s worden op zulke ongelukkige momenten uitgezonden, op zondagen in de zomer hebben mensen vaak wat anders te doen. Ik denk dat je meer respons krijgt als het op een ander moment wordt geprogrammeerd. Toen Eus in de Boekenweek op de doordeweekse avond op tv was, begonnen klanten wel vaak over romans die bij hem besproken waren. Zendermanagers van de NPO zouden dat eens moeten aandurven: een boekenprogramma op een gangbare tijd presenteren. Je zult zien dat het uitmaakt.’

Jullie tip van de week is Hoe ik de vissen ontmoette van de Tsjechische schrijver en journalist Ota Pavel (1930-1973).

‘Het zijn autobiografische verhalen en je hoeft niets met vissen te hebben om het leuk te vinden. Het is met humor geschreven, al speelt op de achtergrond de Tweede Wereldoorlog. Het is licht, maar tegelijkertijd zit er veel diepte in. Een ontzettend fijn boek om in de zomer te lezen, mooi en poëtisch geschreven. Eigenlijk zit alles erin.’

Top-10 bestverkochte boeken bij boekhandel Broekhuis in Almelo:

1. Lucinda Riley, Harry Whittaker: Atlas; Xander Uitgevers

2. Ilja Leonard Pfeijffer: Alkibiades; de Arbeiderspers

3. Samuel Björk: De terugkeer van Mia; Luitingh Sijthoff

4. Frank Krake: De verzetsman en de voetbalheld; Uitgeverij Achtbaan

5. Karin Slaughter: Na die nacht; HarperCollins

6. Marcel van Roosmalen: Totaal 2; J.M. Meulenhoff

7. Isabel Allende: De wind kent mijn naam; Wereldbibliotheek

8. Gert Hospers: 111 plekken in Twente die je gezien moet hebben; Uitgeverij Thoth

9. Marcus Voorhuis: De affaire Baselsteyn; Powerhouse Publishers

10. Roxane van Iperen: Dat beloof ik; Thomas Rap