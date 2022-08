Boekhandelaar Gerda Aukes: ‘In onze boekhandel roept dagelijks iemand uit hoe mooi het hier is’

Beeld Annabel Miedema

Is Baarn een leesdorp?

‘Jazeker. Baarn is de perfecte plaats om een boekhandel te drijven. Onze klantenkring is over het algemeen hoogopgeleid, geïnteresseerd en heeft financieel wat te besteden.

‘Daarnaast zitten we hier in een bosrijke omgeving met nabij veel campings zoals bijvoorbeeld de Lage Vuursche. In de zomer komen mensen die daar kamperen als uitje naar de boekhandel. Dagelijks is er iemand die zich vergaapt aan de sfeer en uitroept: wat is het hier mooi! Daarom werk ik het allerliefst in de zomer, dat is zo leuk om mee te maken.’

Verkoopt u in het zomerseizoen andersoortige boeken?

‘Nee, hoor! En daarbij: ik trek mijn neus niet gauw op voor boeken. We hoeven niet allemaal over het wel en wee van de Spaanse Inquisitie te lezen. Lees gewoon wat je lekker en leuk vindt. In de zomer kopen mensen vaak een stapeltje en vaak ligt daar dan ook een John Grisham of Lucinda Riley tussen. Het gaat uiteindelijk en vooral om leesplezier. In die zin was ik het wel eens met Ilja Gort die een advertentie plaatste in NRC en daarin schreef: ‘Denkt u dat u met dit hoogneuzige neerkijken op boeken, die niet direct de ambitie hebben de P.C. Hooft-prijs te winnen, bijdraagt aan een betere wereld?’ Mensen die plezier hebben, blijven lezen. Ik ben op 12-jarige leeftijd ook niet met Oorlog en vrede begonnen. Je groeit naar dingen toe als je leest.

‘Ik vind het overigens altijd wel een grote verantwoordelijkheid als mensen aan mij vakantieboekentips vragen. Dan denk ik: ‘O, help ik hoop niet dat ze me straks in het verre Dubai zitten te verwensen.’ Maar goed, ik doe het naar eer en geweten.’

Welke boeken verkopen jullie goed deze zomer?

‘Elke boekhandel heeft zo zijn favoriete boeken en vaak ook het publiek dat daarop aansluit, maar natuurlijk zijn er ook landelijke trends. Natuurlijk doen wij mee met de hype rond Marcel van Roosmalen. Of Anjet Daanjes Het lied van ooievaar en dromedaris. Dat zijn the usual suspects deze zomer, die verkopen wij ook goed.

‘Maar specifiek in Baarn loopt bijvoorbeeld het boek van Vita Sackville-West, Een gelaten leven, heel goed. Klanten zijn er verzot op en nu krijgen we het fenomeen dat mensen het cadeau doen. Het is een prachtig gebonden boekje. Een mooi verhaal van een vrouw die terugkijkt op haar leven en haar huwelijk. Het staat nu al weken op 1 in onze top-10.

‘Overigens, leuk om te vermelden is dat we als boekhandel de naam hebben dat als iets hier een hit wordt, het zich daarna als een lopend vuur verder verspreidt.’

Gerda Aukes van Boekhandel Den Boer in Baarn Beeld Annabel Miedema

Zijn er opmerkelijke trends in het boekenvak?

‘Boeken over de natuur lopen van oudsher goed in onze boekhandel, we hebben hier veel vogel-geïnteresseerden. Maar sinds corona is er sprake van een bombardement aan natuur- en klimaatboeken. Marijn O’Hanlon, de Nederlandse vrouw van de Britse reisschrijver Redmond O’Hanlon, heeft bijvoorbeeld een boek geschreven over haar tuin in Drenthe, Een jaar in de tuin van White Stork Farmhouse: ooievaarsdagboek. Een ander voorbeeld is Het boek van de kleine dieren van Kirsten Dorrestijn, over de Nederlands fauna.

‘Het geluk van de wandelaar, een klassieker van de Britse reisschrijver Stephen Graham (1884-1975) is onlangs heruitgegeven. Maar ook Adam Nicholson, nota bene de kleinzoon van Vita Sackville-West, schreef een natuurboek: De zee is niet van water, over het leven tussen de getijden aan de Schotse rotskust. En kortgeleden verscheen ook Zelfs als alles eindigt van Jens Liljestrand, een klimaat-thriller, die zich afspeelt in een Zweden dat wordt geteisterd door bosbranden, wat de hele maatschappij op zijn kop zet. Niet een heel vrolijk boek maar wel indrukwekkend.’

Vragen klanten specifiek naar boeken die zich afspelen op hun vakantiebestemming?

‘Zeker, mensen willen graag boeken lezen die iets zeggen over de couleur locale. Land van echo’s van Mark H. Stokmans raden we Spanje-gangers aan. Een familiegeschiedenis tegen de achtergrond van de Spaanse burgeroorlog, Franco en de Tweede Wereldoorlog. Mijn favoriet voor in de Spaanse zon is Vaderland van Fernando Aramburu, uit 2019, een waanzinnig boek over twee vriendinnen en hun gezinnen. Met in het ene gezin een slachtoffer van de ETA en in het andere gezin een dader. In korte hoofdstukken rijgt hij met kleine kraaltjes dat verhaal aan elkaar. Een boek dat je niet wilt wegleggen.

‘En Lied van de mistral van Olivier Mak-Bouchard, dat vorig jaar de Franse boekhandelsprijs won, is perfect voor in de Franse Provence.’

Wat stopt u zelf in uw koffer?

‘Wij zijn al met vakantie geweest, maar in de meivakantie las ik Leonora in het ochtendlicht, het debuut van Michaela Carter, over de liefde tussen twee kunstenaars: de Britse Leonora Carrington en de Duitser Max Ernst die elkaar in 1937 ontmoetten. Geweldig goed geschreven, waarbij de zon van de pagina spat en tegelijkertijd een heftige geschiedenis wordt verteld.

‘Daarnaast: De grote cirkel van Maggie Shipstead, een lekker verhaal over een jonge actrice die de rol speelt van Marian Graves, een vliegenier die honderd jaar eerder leefde. Je vliegt steeds heen en weer tussen hun levens. Een heerlijke dikke pil waarin je steeds door wilt lezen.

‘Dat laatste geldt ook voor De tovenaar van de Ierse auteur Colm Tóibín, die tal van literaire prijzen won. Een epische roman, gebaseerd op het leven van Thomas Mann. Schitterend!’