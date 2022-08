Boekhandelaar Bastiaan Bommeljé: ‘De Nederlandse literatuur smoort zichzelf in overdaad en laagdrempeligheid’

Beeld Annabel Miedema

Uw boekhandel is onafhankelijk en zelfstandig, veel andere vallen onder ketens als Libris, Ako of Bruna. Hoe onderscheidt u zich?

‘Door het prettige gevoel dat we ons nergens iets van aan hoeven te trekken. Vanouds hebben we een breed assortiment en dan vooral breed aan de bovenkant van de markt. We richten ons op boeken die we zelf mooi vinden, zoals literatuur, kunstboeken, geschiedenis, poëzie, filosofie. Onze klantenkring is dan ook gemêleerd, zowel qua leeftijd als qua afkomst en levensoriëntatie. Het zijn liefhebbers die weten wat ze zoeken. Ook komen hier veel internationale studenten, vanwege het University College in Utrecht.’

Die groep leest alleen Engelstalig?

‘Dat klopt. Engelstalig zit trouwens in heel Nederland in de lift, maar wij verkopen ook Frans en Duits. Nederlandse studenten zijn vaak niet meer in staat dat te lezen, maar francofone of Duitse studenten en iedereen die iets in de oorspronkelijke taal wil lezen, is blij verrast dat we die boeken hebben.’

Bent u huiverig voor de toekomst van de Nederlandstalige literatuur nu jongeren zo veel Engelstalig lezen?

‘Nou, je moet dat ook weer niet overdrijven. Er zijn andere redenen om kritisch te kijken naar de Nederlandse literatuur.’

Welke dan?

‘De Nederlandse literatuur smoort zichzelf in overdaad en laagdrempeligheid. Naast mijn gewone werk ben ik 25 jaar redacteur van Hollands Maandblad geweest, een literair tijdschrift met een traditie van ontdekken en lanceren van auteurs. Als redacteur heb ik geprobeerd schrijvers kritisch te begeleiden in het ontwikkelen van hun talent. Doorgaans is dat een kwestie van geduld om het ambacht onder de knie te krijgen; slechts enkelen staan meteen in volle literaire bloei. Het probleem is dat tegenwoordig het maken van een boek goedkoop is en dat geduld verdwenen is uit de boekenbranche en uit de samenleving. De drempel om een boek te maken is veel lager geworden, met tsunami-achtige gevolgen. Er komen nogal wat boeken uit waarvan je denkt: had die auteur nog even laten rijpen, of had ten minste het manuscript veel rigoureuzer geredigeerd.

‘Vroeger moest je oplage drieduizend of vijfduizend exemplaren zijn om een uitgave rendabel te krijgen, vanwege het dure loodzetsel. Dan dacht je wel even na voordat je een boek de wereld in stuurde. Nu is de afstand tussen een Word-bestand en een digitaal gedrukt boek bijna non-existent, zeker als er subsidie is en er wordt bezuinigd op redactie en vormgeving. Iedereen een eigen dichtbundel en een eigen roman. Die staat dan vol met hoerenjongen, weduwen, wezen en ander typografisch ongerief, maar dat ziet niemand. Ook ziet niemand dat er elk jaar meer dan een miljoen onverkochte boeken worden vernietigd door het Centraal Boekhuis. Anders gezegd: de verspilling in de boekenbranche is enorm.

‘In mijn optiek heeft dat te maken met het eigentijdse gebrek aan kritische gezindheid. Is dit boek goed genoeg om te verschijnen? Heeft deze auteur meer in zich dan een interview in de krant en babbel voor de radio? Ik vrees dat er weinig ‘neen’ wordt gezegd, want wie weet wordt deze televisiegenieke jongeling een literaire hype. Oog in oog met de boekenberg rijst echter de vraag hoeveel schrijvers van nu de literatuurgeschiedenis zullen halen.

‘Het zou zeker helpen als het niveau van krantenrecensies en boekenbijlagen wat hoger zou zijn. Eerlijk gezegd wankelen die nu te vaak tussen infantiel en incompetent. Ik ben ook een tegenstander van het hijgerig publiceren van een top-60 of top-10. De breedheid van het boekenvak laat zich niet vangen in horse race journalism.’

Bastiaan Bommeljé & Maartje Kroonen Beeld Annabel Miedema

Prima, maar ik ben toch wel benieuwd naar wat jullie dan zoal verkopen deze zomer?

‘Dat bedoel ik. De verkoop is bij ons altijd verbluffend breed, en in de zomer wellicht nog een tikje breder omdat mensen dan het boek kiezen dat ze altijd al wilden lezen. Ik zie de meest uiteenlopende titels over de toonbank gaan, van poëziedebuten, zoals Oerhert van Astrid Haerens, dat ondanks of dankzij de verbositeit intrigeert, tot studies over Byzantijnse keizers, zoals het dit jaar verschenen The Emperors of Byzantium van Kevin Lygo, dat trouwens ook verkrijgbaar is in vertaling als Keizers van Constantinopel.’

Wat leest u eigenlijk zelf?

‘Mijn lot is dat ik elk uur van de dag voor mijn werk lees en dus nooit meer voor mijn plezier.’

En tijdens de vakantie lukt dat ook niet?

‘Als middenstander heb je nooit vakantie. Bovendien ben ik in de avonduren bezig als editorial consultant voor een internationale wetenschappelijke uitgeverij, wat er veelal op neerkomt dat ik postmoderne prietpraat van wetenschappers in het gareel probeer te zagen, en werk ik ’s nachts aan de publicatie van mijn eigen onderzoek in Griekenland. Als ik daarheen ga, heb ik geen boek bij me, maar een stapeltje Times Literary Supplement. Het aardige van boekenbladen als TLS en ook The New York Review of Books is dat ook publicaties die buiten je interessegebied vallen door de kwaliteit van de recensies hoogst opwindend blijken. Een bespreking van een studie over Patagonische vlinders kan je in een buitengewoon goed humeur brengen. Die bladen laten vooral de breedte van de boekenwereld zien, een onomvatbare, maar nieuwsgierig makende breedte.’

Welk boek raadt u dan aan?

‘Nooit zal ik andere mensen een boek aanraden, nou ja, bijna nooit. Iedereen moet zelf bepalen wat men leest. Anderzijds is het voor kinderen raadzaam Kuifje te lezen in de oude vertaling en Donald Duck, dat is goed voor je vocabulaire en je cognitieve vaardigheden. Voor jonge schrijvers is het leerzaam goede misdaadromans te lezen, Raymond Chandler, James Ellroy, Ed McBain. Daarvan leer je hoe je een lezer bij de strot grijpt. Die boeken zijn minstens even interessant als James Joyces Ulysses, waar ik al dertig jaar doorheen probeer te komen. Volgens mij zijn minst geslaagde werk, hoewel het me lukt per jaar ongeveer één pagina te vorderen.’