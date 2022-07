Boekhandelaar Annelies Harzing: ‘De wereld is sneller geworden. Dat zie je terug in het kinderboekenaanbod’

Beeld Annabel Miedema

Welk kinderboek heeft u altijd in huis in De Kinderboekentuin?

‘Boer Boris bijvoorbeeld. De serie bestaat nu tien jaar en onlangs zijn er twee nieuwe delen uitgekomen. Je kunt het voorlezen aan kinderen vanaf 3 jaar. Het is bedacht door Philip Hopman en heerlijk op rijm geschreven door Ted van Lieshout. Er zit in deze verhalen altijd een grappige twist.

‘Ook van De Zoete Zusjes kopen we in stapels in. Ze zijn bekend geworden op YouTube. Daarna zijn de boeken erbij geschreven. Een mooie combinatie en ontwikkeling: door filmpjes te kijken gaan kinderen boeken lezen.’

Ziet u dat bij meer kinderboeken?

‘Zeker, Heartstopper is een actueel voorbeeld. De serie is een enorme hit op Netflix en nu ook bij ons in de boekhandel. Niet alleen jongeren van 15 jaar zijn er dol op. Ook kinderen uit groep 8 willen de serie lezen.

Er waren lang zorgen over de ontlezing van de jeugd, maar we horen van uw collega’s dat jongeren weer graag naar de boekhandel komen.

‘Ja, het gaat goed met de #BookTok-generatie! Dit zijn vooral middelbareschoolleerlingen, vaak zelfbewuste meiden die elkaar ook via Instagram titels aanraden. Zij komen niet bij ons, omdat die groep liever niet een winkel binnenloopt met ‘Kinderboekwinkel’ groot op de gevel.

‘Maar over het algemeen gesproken is de ontlezing een gigantisch probleem bij alle leeftijdsgroepen. Toen ik nog in het onderwijs werkte, heb ik er veel mee te maken gehad. Je hebt een groep kinderen die al van kleins af aan verslaafd is aan lezen en met boeken is opgevoed, die hoef je alleen nog maar te voeden met de juiste, leuke boeken. Maar er is ook een groep voor wie lezen hard werken is, die halen daar dus geen plezier uit. Elk woord dat ze moeten ontsleutelen is een gevecht, laat staan dat ze het verhaal begrijpen.

‘En dan heb ik het niet alleen over kinderen met dyslexie. Sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld de concentratie niet opbrengen. Lezen is ook oefenen en kilometers maken. Daar ligt een grote taak voor ouders en leerkrachten. Al zie je dat de ouders van die groep kinderen vaak ook niet veel met boeken hebben. Helaas zijn er ook bij leerkrachten grote verschillen. Sommigen zijn bevlogen als het om lezen gaat, anderen minder.

‘Zelf heb ik goede contacten met de Pabo in Breda en geef ik in de winkel een workshop over kinderboeken. Ik zeg altijd: Lezen doet lezen, als je het als ouder of leerkracht voordoet, wordt het gemakkelijker overgenomen. Een leerkracht die in de pauze even leest, kan al een goed voorbeeld zijn. En voorlezen is belangrijk, zeker als kinderen de leesvaardigheid nog niet beheersen, het leidt tot een breder wereldbeeld, grotere woordenschat en inlevingsvermogen.’

Lezen kinderen anders dan vroeger?

‘De boekenwurmen lezen ongeveer hetzelfde. Maar de wereld is sneller geworden, sommige kinderen willen nu meer geprikkeld worden, hun spanningsboog lijkt korter. Je ziet dat terug in het boekenaanbod, in bijvoorbeeld de toename van graphic novels als De waanzinnige boomhut, Het leven van een Loser en Dog Man. Boeken met veel actie, tekeningen en kinderhumor. Zulke titels kunnen ervoor zorgen dat kinderen die moeite hebben met lezen toch een boek pakken in plaats van die telefoon, tablet of computer, dat ze toch positieve ervaringen hebben met een boek. Ik ben dus blij dat die boeken bestaan. Ook voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar zouden meer van dit soort boeken moeten worden gemaakt. Een gratis tip voor uitgevers!’

Wat is uw eigen lievelingskinderboek?

‘Koning van Katoren van Jan Terlouw, dat las ik toen ik 10 jaar was. Nog steeds houd ik erg van avonturenboeken.’

Wat zijn uw zomerboekentips?

‘Voor peuters raad ik het prachtige Tussen Mees en Mol van Carli Biessels aan, nét uit en ik ben er meteen verliefd op.

‘Voor kinderen vanaf 5 jaar is onlangs een tweede deel van De dappere ridster van Janneke Schotveld verschenen.

‘De trollen van Leif van Pieter Koolwijk is voor kinderen vanaf 9 jaar schitterend. Koolwijk heeft altijd iets stoers in zijn boeken zitten en tegelijkertijd weet hij mooie en diverse personages neer te zetten. Dit speelt zich af bij de Vikingen en laat zien dat er verschillende oplossingen voor problemen zijn.

‘Voor 10-plus is Mot en de metaalvissers van Sanne Roosenboom een topper, wat een prachtig en betoverend verhaal.

‘Voor 12-jarigen raad ik De allergrootste van de Italiaan Davide Morosinotto aan, ik had het eigenlijk in mijn vakantiekoffer willen stoppen, maar ik heb het al uit. Het speelt zich af in China, over een meisje dat opgroeit bij de piraten. Een lekkere dikke pil. Een andere tip voor die leeftijd is Onheilsdochter van de Vlaming Jean-Claude van Rijckeghem. Een avonturenboek dat zich afspeelt in Denemarken in het jaar 870.

‘En qua kinderpoëzie raad ik graag de gedichtenbundel Applaus voor mijn vinger van Erik van Os aan. Sterke, korte en veelzeggende gedichten over school, leraren, ouders en liefdesverdriet.’

Wat stopt u zelf in uw koffer?

‘Ik ben met collega’s bezig met ‘lezen voor de lijst’, voor de eindexamenlijst, om dat in de winkel te kunnen aanbieden, ook op verschillende niveaus. Daar zitten ook boeken voor volwassenen bij met een belevingswereld voor scholieren. Die ga ik deze vakantie lezen. In elk geval: De kapperszoon van Gerbrand Bakker en De rest van ons leven van Els Beerten. Verder wil ik van de shortlist voor ‘het beste boek voor jongeren’ nog een paar boeken lezen: De afwijking van Dries Muus, Lily van Tom de Cock, Het meisje met de luidende stem van Abi Daré. Maar ook boeken voor jongere kinderen gaan mee, bijvoorbeeld Kinderen van het drijfzand van Efua Traoré. Dus een hele koffer vol deze vakantie in de Eifel in Duitsland.’