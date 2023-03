‘Boekenweekschrijvers’ Lize Spit en Raoul de Jong over hun bijdrage én hun kleding op het Boekenbal

Zaterdag begint de Boekenweek met als thema ‘Ik ben alles’. V sprak met Lize Spit, schrijver van het Boekenweekgeschenk, en Raoul de Jong, van het Boekenweekessay, over hun identiteit. En ook over hun kledingkeuze voor het Boekenbal op vrijdag.

Lize Spit: ‘Het kan me nog steeds overvallen dat ik schrijver ben geworden. Soms weet ik niet of ik die rol wel kan spelen’

Waar gaat het Boekenweekgeschenk over?

Lize Spit: ‘Over Jimmy, een jongetje dat in de jaren negentig in een Vlaams dorpje woont. Hij is maniakaal bezig met het verzamelen van flippo’s. Als er een Kosovaarse vluchteling in zijn klas komt, worden ze vrienden. Jimmy probeert de uitzetting van hem en zijn familie te voorkomen. De kinderen zoeken naar wie ze zijn en bij wie ze horen. Waar het ene jongetje zijn plek in het dorp als vanzelfsprekend vindt, moet de ander, die uit een oorlogssituatie komt, daar nog naar zoeken.’

Het thema van de Boekenweek is ‘Ik ben alles’. Wat ben jij allemaal?

‘De twee grootste personages in mij zijn Lize als persoon en Lize als schrijver. Die twee rollen bestaan weer uit andere, kleinere stukjes, alsof je een granaatappel opensnijdt en er allemaal pitjes tevoorschijn komen. Ik ben een vriendin, dochter, docent, geliefde, vrouw, Vlaamse... Ik ben ook een persoon die ziek is; mijn diabetes bepaalt wat ik wel en niet kan doen en is dus ook deel van wie ik ben. Mijn rol als schrijver parasiteert al die kleine pitjes trouwens wel een beetje. Waar ik ook ben en welke rol ik aanneem, altijd observeer en onderzoek ik.’

Lize Spit: ‘Toen ik het Boekenweekgeschenk af had, dacht ik: o nee, nu moet ik nadenken over wat ik ga aantrekken naar het Boekenbal.’ Beeld Pauline Niks

Je zei eens dat schrijven voor jou altijd een droom is geweest, maar schrijver worden niet.

‘Als ik schrijf, ben ik gewichtloos, dan ga ik volledig in het verhaal op. Een ‘af’ boek betekent dat de buitenwereld binnenkomt. Ik word ’schrijver’, de persoon achter het boek. Natuurlijk moet die figuur er ook zijn, je moet over je werk kunnen praten. Toch kan het me nog steeds overvallen dat ik schrijver ben geworden. Soms weet ik niet of ik die rol wel kan spelen, of ik wel in de aandacht kan gaan staan.’

Wat trek je aan op het Boekenbal?

‘Toen ik het Boekenweekgeschenk af had, dacht ik: o nee, nu moet ik nadenken over wat ik ga aantrekken. In december heb ik een kostuum gekocht en ik denk dat dat ’m wordt. Het is donkerblauw met een vrij klassieke snit en brede, losse pijpen.’

Wat zegt die kledingkeuze over jouw identiteit?

‘De laatste jaren zit ik wat minder goed in mijn vel en vind ik het moeilijk om mijn eigen lichaam te ‘vieren’. Ik zou liever een beetje onzichtbaar worden. Daarom vind ik het een uitdaging om voor het bal zo’n grote strik om mezelf heen te moeten binden. Maar ik weet ook dat ik dat gewoon moet doen. Ik zoek trouwens nog een mooie broche, ook voor Raoul. Toen hij hoorde dat hij het essay mocht schrijven, zei hij: ‘Ze hebben mij een kroon en zwaard gegeven, om mijn strijd mee verder te zetten.’ Het verhaal dat hij al zo lang koestert, kan hij nu eindelijk aan een groter publiek tonen. Ik beloofde hem dat ik een zwaardje zou vinden dat hij kan opspelden.’

Raoul de Jong: ‘Je bent niet zomaar ‘alles’, je wórdt alles door de deur achter je dicht te trekken en te ontdekken wat je van een ander kunt leren’

Het thema van de Boekenweek is ‘Ik ben alles’. Wat ben jij allemaal?

Raoul de Jong: ‘Ik ben geboren uit een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder, en heb voorouders in China, Frankrijk, het regenwoud van Suriname en Ghana. Maar vooral ben ik een mens! Dat is genoeg om allemaal andere dingen te worden, naast alles wat ik al was toen ik werd geboren. Zo ben ik ook de reizen die ik heb gemaakt, en de tweehonderd boeken in mijn boekenkast.’

Waar gaat je Boekenweekessay over en hoe komt het thema erin terug?

‘Je bent niet zomaar ‘alles’, je wórdt alles door de deur achter je dicht te trekken en te ontdekken wat je van een ander kunt leren. Ik ben op een boot van de Dominicaanse Republiek naar Curaçao gevaren, naar waar ooit de grootste slavenmarkt was. Het verhaal van Suriname is groter dan alleen het land: de mensen uit Afrika die de slavernij overleefden kwamen niet alleen in Suriname terecht, maar ook in Jamaica, Amerika, Brazilië. In mijn essay breng ik een ode aan de schrijvers uit deze landen die na de slavernij hun geschiedenis bleven vertellen.’

De Boekenweek wil het ‘identiteitsdenken overstijgen’. Word jij weleens teruggebracht tot een te nauwe identiteit?

‘Dat gebeurde rond mijn boek Jaguarman, dat ik schreef uit enthousiasme over het prachtige ‘universum’ dat ik had ontdekt: de cultuur van mijn voorouders, die ons iets kan leren over menselijkheid. Toch belandde het in de boekwinkels op het plankje ‘Suriname’ in plaats van bij de literatuur. Alsof het alleen interessant is voor Surinamers.’

Raoul de Jong: ‘Ik ga gekleed als een koning in een wit pak uit de Parijse winkel Largo en een cape met luipaardprint.’ Beeld Pauline Niks

Wat wil je bereiken met dit essay?

‘Ik wil Nederlanders in contact brengen met het Surinaamse universum. Ik wil laten zien wat we kunnen leren over menselijkheid van de mensen die de ‘hel op aarde’ hebben overleefd, de slavernij. Hun ‘gereedschappen’ hebben mijn leven verrijkt. Het zijn dingen die je ook in het hier en nu kunt inzetten om je leven leuker te maken: muziek, kleding, een bepaalde levenshouding.

‘Het systeem waarin ze leefden, reduceerde hen tot één rol: ‘slaven’. Dat dwong ze juist na te denken over wat het betekent om vrij te zijn, zelfs als al je vrijheid wordt afgenomen. Over wat het betekent om een méns te zijn, en hoe je dat bewaakt. Zij leerden wat ik nu ook besef: het leven staat aan jouw kant. Je kunt vertrouwen op het leven.’

Wat doe je aan tijdens het Boekenbal?

‘Ik ga gekleed als een koning in een wit pak uit de Parijse winkel Largo en een cape met luipaardprint gemaakt in Togo, ontworpen door Nixon Mukiza. Als mensen in slavernij terechtkwamen, werd hen alles verboden wat hen menselijk maakte: keuzes maken, lezen, schrijven. Ze communiceerden via geheime boodschappen in muziek, ritmes en kleding. Zo werden afspraken gemaakt, ontsnappingsroutes doorgegeven en verboden goden uit de Winti-religie geëerd.

‘Ik heb die codes gebruikt om geheime boodschappen te geven in alle fotoshoots rond de Boekenweek en tijdens het Boekenbal doe ik dat ook. Het wit, donkerblauw en de luipaardprint van mijn outfit verwijzen naar Kromanti, de hoogste luchtgod.’