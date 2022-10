Boeken om te luisteren: Andreas Burnier, een queer liefdesverhaal en een koninklijke stem

Graag uw aandacht voor dode schrijvers, nieuwe schrijvers, onverwachte schrijvers en droppende schrijvers.

Hier bij mij om de hoek staat een auto geparkeerd met daarop de tekst ‘Henri & Herman rijdt de sterren’. Voordat we allemaal weer in taalkundige verloederingswoede ontsteken, en wat is er na afgeven op het kabinet nou leuker dan dat, moet u weten dat het hier om een bedrijf gaat, enkelvoud toegestaan dus en ik zal niet zeggen welk bedrijf, dit was al reclame genoeg. De sterren die in Utrecht worden rondgereden zijn natuurlijk de filmsterren van het NFF, die gewend zijn achter de bioscoop in te stappen om vervolgens na een halve cirkel om het gebouw heen een glanzende entree voor de fotografen en het publiek te maken. Ooit een schrijver uit een limousine zien stappen?

De sterren van het Nederlands Film Festival zijn vanmorgen vroeg huiswaarts (Amsterdam) gekeerd, tegelijkertijd is het International Literature Festival Utrecht nog in volle gang, maar dan zonder Henri & Herman. Dus laten we het over schrijvers hebben, dode schrijvers, nieuwe schrijvers, onverwachte schrijvers, droppende schrijvers. Ze verdienen alle aandacht.

Twee weken geleden verscheen de bloemlezing Elk boek is een gevaar in de reeks Privédomein van De Arbeiderspers, met brieven, interviews en autobiografische passages uit het werk van Andreas Burnier. Aleid Truijens besloot de bespreking ervan met de constatering ‘Burnier paste niet in haar tijd, in de heersende cultuur, ze paste eigenlijk nergens. Misschien is wat ze schreef daarom nu zo tijdloos, helder van stijl en inhoud.’ En met de aansporing: ‘Lees haar werk, het is de moeite waard.’ Luisteren is dankzij uitgeverij Atlas Contact ook mogelijk, want die brengt Burniers eerste twee romans Het jongensuur en Een tevreden lach uit als luisterboek. Allebei met een zeer gedecideerde stem voorgelezen door Anne Lichthart. Burnier kreeg voor haar eersteling de Lucy B en C.W. van der Hoogtprijs, een aanmoediging. Daar zijn er meer van.

Koen Caris nam afgelopen week de Hebban Debuutprijs 2022 in ontvangst voor zijn roman Stenen eten. Van het prijzengeld (1.000 euro) kun je het net drie weken warm stoken, maar Caris’ voorgangers in de prijs, onder anderen Lize Spit, Roxane van Iperen, en vorig jaar Simone Atangana Bekono, hebben wellicht voorspellende waarde voor toekomstig succes. Stenen eten, door de auteur zelf omschreven als ‘een queer liefdesverhaal, vermomd als een oververhitte thriller over groepsdruk’, wordt voorgelezen door Kevin Hassing, acteur en als schrijver winnaar van de Kinderjuryprijs 2022. Zo duiken schrijvers overal op, alle hokjes staan open.

Kijk maar naar Dieuwertje Blok, die al vaker in deze kolommen voorbijkwam, maar dan vanwege haar onvolprezen stem. Die zet ze nu in voor zichzelf, ze leest namelijk haar net verschenen boek Dragelijke lichtheid voor, waarin ze het dagboek dat haar moeder Henny Gazan als puber bijhield van context heeft voorzien met verhalen en anekdotes. Dat voorlezen gebeurt samen met haar zuster Tessel, een bekende radiostem, 1 + 1 = 3.

Herman Koch debuteerde ooit met Red ons, Maria Montanelli, maar boekte pas echt succes toen hij meer plot in zijn romans verwerkte. Zijn nieuwe roman Het Koninklijk Huis verscheen abrupt, zonder de gebruikelijke pr-poespas, tournee door de media, interviews et cetera. Koch wilde, als Beyoncé, zijn nieuwste droppen en dan maar zien wat ervan komt. Ik wil gokken dat alleen de titel al goed is voor 50 duizend verkochte exemplaren, want hoe hoog of laag Koch ook springt qua volhouden dat het allemaal fictie is, dit verhaal over koningin Margarita die in handen van een Amsterdamse kunstschilder valt, wij zien op iedere pagina de gezichten van Máxima, W.A., Beatrix en iedereen die daarbij hoort of ervan afstamt. Roeland Fernhout, a royal voice, leest voor, al was Beyoncé zelf natuurlijk nog iets gelikter geweest. Die zie ik wel samen met Herman in de limo zitten, Henri achter het stuur.