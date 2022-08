‘Boeken die geschiedenis schreven’ is een heerlijk bonte verzameling wetenschappelijke ideeën

Beeld Sarah-Yu Zeebroek

Ik had nog nooit van Anna Maria van Schurman gehoord. Ze publiceerde in 1641 een verhandeling ‘over de geschiktheid van het verstand van vrouwen voor de wetenschap’. Een van haar redeneringen luidde: ‘Wie van nature het verlangen heeft naar kunsten en wetenschappen, is ervoor geschikt. Vrouwen hebben dat verlangen. Dus zijn ze ervoor geschikt.’

Geen speld tussen te krijgen, lijkt me. Wat Van Schurman hier op een curieuze manier formuleert, is een gedegen principe: het geslacht is wat wetenschappelijke aanleg betreft niet relevant en behoort dus geen rol te spelen. De praktijk was natuurlijk anders. Van Schurman werd door allerlei beroemde tijdgenoten voor een groot geleerde gehouden, maar haar pleidooi om vrouwen toegang te geven tot de academie stierf in de gebruikelijke vooroordelen. De universiteiten zijn nog eeuwenlang mannenbolwerken gebleven. In bepaalde opzichten is dat nog steeds zo: meer dan de helft van alle studenten is vrouw, maar een meerderheid van professoren is man. Getalenteerde vrouwen worden dus nog altijd over het hoofd gezien.

Ik kwam Anna Maria van Schurman tegen in Boeken die geschiedenis schreven, een aanstekelijk boek met opstellen over invloedrijke wetenschappelijke publicaties. Het is uitgegeven om te vieren dat Leiden in 2022 European City of Science is en dus hebben alle besproken werken een band met de stad. Hoewel er heel wat grote namen voorbijkomen – Hugo de Groot, Carl von Linné (Linnaeus), Galileo Galilei, Rudolph Thorbecke en Johan Huizinga – zijn er ook aardig wat verrassingen, zoals Anna Maria van Schurman.

Dat Leiden een mannenbolwerk was, blijkt ook uit het feit dat in de bundel slechts één andere vrouw aan bod komt, Adrienne van Till–d’Aulnis de Bourouill, die in 1970 een proefschrift schreef over de medisch-juridische aspecten van het levenseinde. Ze vraagt zich af wat ‘dood’ nou eigenlijk betekent. Tot de jaren zeventig werd het overlijden vastgesteld aan de hand van hartslag en ademhaling, daling van de lichaamstemperatuur, verstijving en verkleuring. Maar die criteria waren niet bruikbaar bij recent ontwikkelde ingrepen zoals reanimatie en orgaantransplantatie. Reanimatie leidt geregeld tot een diep comateuze toestand. Volgens de oude criteria leeft iemand dan nog en is een arts gehouden tot behandeling, hoe zinloos dat ook is. En organen voor transplantatie moeten zo snel mogelijk na de dood worden verwijderd: bij gebruik van de traditionele criteria ben je te laat.

De grens moest dus scherper worden gesteld. Van Till stelde eerst een andere vraag: wat is een mens? Haar antwoord klinkt nogal boekhoudkundig maar is helder genoeg: ‘Een mens is een geïntegreerd functionerende psychosomatische totaliteit.’ Zo kwam ze aan het criterium van de hersendood dat nog altijd een belangrijke rol speelt in de medische praktijk: zonder actieve hersenfunctie zijn ‘integratie’ en een ‘psychosomatische totaliteit’ onmogelijk en is niet langer sprake van zinvol leven.

Van Till was de eerste die het troebele terrein van het levenseinde verkende. Haar werk heeft sporen nagelaten in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (1995) en de Wet orgaandonatie (1996). Later in haar leven was ze betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor vrijwillige Euthanasie, de NVVE, waarvan ze een tijdje voorzitter was.

Het werk van Van Schurman en Van Till geeft al aan dat we in de bundel een bonte verzameling treffen. Dat is wat mij betreft geen bezwaar: je bevind je als het ware in een wetenschappelijke Wunderkammer en gaat van 16de-eeuwse zeekaarten tot verlichtingsfilosofie, de Statenvertaling, medische leerboeken, de indeling van planten, de geschiedenis van Japan, geneeskrachtige planten uit Brazilië en de late Middeleeuwen in Europa naar de dragende principes van onze democratie. Heerlijk.

Zo las ik over de Deense geleerde Ole Worm die in zijn Museum Worminianum (1655) wist aan te tonen dat de schedel met een enorme tand uit zijn collectie niet afkomstig was van de mythische eenhoorn, maar van een narwal, een tandwalvis. Aardig om te lezen vond ik dat hij in de afdeling dieren ook een menselijke schedel behandelt. Kennelijk leverde dat geen problemen op terwijl zo’n drie eeuwen later Darwin grote consternatie veroorzaakte door te stellen dat mensen inderdaad dieren zijn, verwant met apen.

Ook heerlijk: het verhaal over Christiaan Snouck Hurgronje die in 1885 naar Mekka trok om kennis te maken met de islamitische cultuur. Hij was een toegewijd onderzoeker. Om zich in Mekka te kunnen begeven moest hij zich voordoen als moslim en dus liet hij zich besnijden, nam een Arabische naam aan en liep bij aankomst in Mekka zeven rondjes om de Kaäba. Hij publiceerde een driedelig werk over Mekka, dat behalve informatief vast ook erg vermakelijk is. Wat te denken van het nauw verholen sarcasme in een passage over de ondergeschikte rol van vrouwen: ‘Zo houdt de vrouw alleen maar de bekoorlijkheden, waarmee Allah haar uitgerust heeft, om de man in het aardse bestaan af en toe een voorproefje te geven van de geneugten van het paradijs en om hem kinderen te baren.’

In een afsluitende beschouwing legt historicus Pieter Slaman de titel van de bundel uit. Hij stelt dat geschiedenis niet meer wordt gezien als de vervulling van een goddelijk plan, gestuurd door koningen en keizers, een kwestie van klassenstrijd, enzovoort, maar wordt gedreven door ‘de kracht van ideeën, de kracht van gedachten en verhalen die een nieuwe werkelijkheid kunnen scheppen.’ En vervolgens stelt hij trots: ‘Deze bundel presenteert zulke ideeën.’

Ik kan me wel vinden in de stelling dat verhalen cruciaal zijn. Homo sapiens zou beter homo narrans kunnen heten, de vertellende of verhalende mens, die haar weg door de werkelijkheid pas vindt als ze er verhalen over vertelt. En ik kan me ook wel vinden in de suggestie dat ideeën van wetenschappers vaak nieuwe verhalen hebben opgeleverd; dat ze, zoals Slaman schrijft, ‘de mens nieuwe manieren [boden] om de wereld te zien’.

Toch zit er in Slamans stelling een element van wishful thinking. Hij negeert het kille feit dat wetenschappelijke ideeën in het beste geval vertrouwd zijn bij een relatief kleine, intellectuele elite, maar niet in brede kring. Ze zijn naar mijn indruk geen gemeengoed bij politici en bestuurders, ambtenaren en journalisten. Het is een van de wonderlijkste verschijnselen in onze samenleving: dat ze goeddeels is gebaseerd op kennis waarvan de meeste mensen geen benul hebben, inclusief de mensen die ons min of meer moeten leiden. Dat geeft soms te denken. Waarom krijgt een warhoofd als Willem Engel gehoor? Waarom wordt de Amerikaans politicus Jim Inhofe niet weggehoond als hij een sneeuwbal meeneemt in het Huis van Afgevaardigden als bewijs dat van opwarming van de aarde geen sprake is? Waarom beginnen we niet te schaterlachen als we lezen over ‘de natuurlijke orde van het onderscheid tussen man en vrouw’, zoals in het SGP-programma staat? Ik kan dat alleen begrijpen tegen een achtergrond van een breed wetenschappelijk analfabetisme.

Aan wetenschappers zelf zal het intussen niet liggen. Wie weleens op de wetenschapsafdeling van een boekhandel komt, weet dat er een royale keuze is aan uitstekende, voor de leek toegankelijke science writing, over zo’n beetje elk denkbaar onderwerp. Toen ik dat soort boeken indertijd ontdekte, gingen er hele werelden voor me open, zoals ook nu weer gebeurde met deze mooie, zorgvuldig uitgegeven bundel.

Kasper van Ommen en Garrelt Verhoeven (red.): Boeken die geschiedenis schreven. Atheneum – Polak & Van Gennep; 256 pagina’s; € 27,50.