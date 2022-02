Boeiende bundel met Afro-Belgische reflecties op (post)koloniale literatuur

‘Het zou mooi geweest zijn als niet ik, maar een Congolees dit boek had geschreven’, zei David Van Reybrouck na het verschijnen van zijn geschiedschrijving over de Belgische ex-kolonie Congo in 2010. Nu is er de bescheiden essaybundel Zwarte bladzijden, met Afro-Belgische reflecties op Vlaamse (post)koloniale literatuur – van Hendrik Conscience tot Lieve Joris – samengesteld door letterkundige Sibo Rugwiza Kanobana (1975), geboren in Congo en opgegroeid in Brussel. De essays zijn geschreven door Vlaamse intellectuelen met uiteenlopende Afrikaanse achtergronden – Rugwiza Kanobana wijst direct op de abstractie die we maken als we ‘Afrikaans’ gebruiken.

Het beeld van de Vlaamse kolonie dat oprijst uit zwart perspectief is uiterst onaangenaam: in de besproken literatuur is de stem van de gekoloniseerde mens nauwelijks te vinden. Zo destilleert Aminate Ndow uit Dagboek van Carla (1968) van Mireille Cottentjé, door critici destijds getypeerd als feministische roman, een ‘feminisme dat blind is voor zijn witheid en imperialistische logica’. Cottentjé werd gelezen in progressieve kringen, maar bevatte citaten als ‘Maar ik wist hoe onhandelbaar, lui en tergziek negers kunnen zijn’.

Om diepgeworteld koloniaal denken te doorbreken zijn bundels als deze hard nodig.

Sibo Rugwiza Kanobana (red.): Zwarte bladzijden. De Geus; € 19,99.