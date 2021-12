Boeiend, maar matig geschreven boek over de wereld van parfum

De geurenverzamelaar van Dominique Roques komt op een goed moment: parfum is in. Voor Zwitserse geur- en smaakstoffenontwikkelaar Firmenich reist hij al dertig jaar de wereld rond op zoek naar de beste grondstoffen en om contact te onderhouden met de producenten. Het verschil kan niet groter zijn tussen de wereld van de boeren die onder zware omstandigheden moeten leven van het oogsten van wierookhars, rozen of patchoeliblad, en de wereld van de parfums waarin deze grondstoffen terechtkomen. De klimaatverandering en de mondialisering maken de zaken er niet makkelijker op.

Roques propageert eerlijke prijzen en betere leefomstandigheden voor de boeren. Daarom is het goed dat dit boek er is. Het is leerzaam voor eenieder die zich voor parfum interesseert. Helaas is het niet goed geschreven. Het is begrijpelijk dat Roques niet alles wil prijsgeven over de productieprocessen die hij beschrijft, maar hij maakt het de lezer wel erg moeilijk. Wollig en onhelder taalgebruik, zinnen als ‘mijn geheugen dwaalt rond tussen die rozen uit alle windstreken’ en clichés: parfumeurs worden voorgesteld als halfgoden en boeren als edele wilden. Een beetje jammer.

Dominique Roques: De geurenverzamelaar. Uit het Frans vertaald door Maartje de Kort. Balans; € 22,99.