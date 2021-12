Bodil de la Parra neemt opnieuw haar eigen familiegeschiedenis onder de loep ★★★☆☆

Bodil de la Parra Beeld Bart Grietens

Bij Bodil de la Parra thuis werd vaak bamisoep gegeten en altijd rijst. Dat vertelt zij in haar nieuwe solovoorstelling Dagen van rijst, waarin zij herinneringen ophaalt aan haar jeugd in de Amsterdamse wijk Osdorp. Als dochter van een Indische moeder en een Surinaamse vader groeide ze op in een moderne flat, gevangen tussen Hollandse nuchterheid en haar vrijgevochten ouders en eigenzinnige grootouders, die in hetzelfde gebouw woonden.

Over afkomst, cultuurverschillen en aanpassing gaat het in dit verhalende theater waarin De la Parra opnieuw haar eigen familiegeschiedenis onder de loep neemt. Dat deed ze eerder verbluffend goed in haar solo Het verbrande huis, waarin zij haar Surinaamse roots – haar vader is filmmaker Pim de la Parra – nader beschouwde. Dat leverde een even leerzame als mysterieuze én amusante ontdekkingstocht op.

Dagen van rijst is in die zin iets te particulier. Een beetje aparte moeder die slecht met geld om kon gaan, een afwezige vader, tikkeltje onthechte grootouders – leuk allemaal, maar niet echt bijzonder. De jonge Bodil wil maar één ding : zo normaal mogelijk worden, zodat ze niet afsteekt tegen haar Amsterdamse klasgenoten.

In de voorstelling ruimt ze de flat van haar grootouders op, die een Chinese achtergrond hebben. Ze kijkt naar oude foto’s en leest voor uit haar dagboek. En ze praat tegen haar overleden broer – dat laatste maakt nog het meest indruk omdat ze daarmee langs een familietragedie scheert. Dat alles speelt ze vol energie, in een grappig decor vol oude kasten, maar af en toe schakelt ze door naar een te hoge versnelling en wordt het allemaal te gehaast. Misschien om te verhoeden dat de voorstelling te veel een vertelling en te weinig theater zou worden. Meer rust en iets meer mystiek zouden hier welkom zijn.