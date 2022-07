Bob uit Zuid: ‘Ik wist niet dat ik kon schrijven, maar ik vind wel dat ik het kan’

rapper en muzikant: Bob uit Zuid (Bob Dijkshoorn) gefotografeerd op woensdag 22 juni 2022 in Amsterdam Zuid. Take five. Beeld Daniel Cohen

Soort van excuses van Bob Dijkshoorn (27): hij heeft met zorg vijf albums gekozen die invloed hebben gehad op zijn muziek en hemzelf, maar niets Nederlandstaligs heeft zijn selectie gehaald. Terwijl hij wel in het Nederlands rapt: in ruig, grappig en direct Nederlands met een totaal andere lyriek dan we in de Nederlandstalige hiphop gewend zijn.

We zitten aan tafel in zijn kleine appartement, in de galmende ingewanden van een massief gebouw in Amsterdam-Zuid. Gangen en deuren als in een streng hotel uit vervlogen tijden. Bob uit Zuid woont echt in Zuid, zoals zijn manager Bob uit Noord ook echt in Noord woont (en Bob heet).

Hij prakkiseert nog even hardop: ‘Spinvis is geweldig, maar om nou te zeggen dat hij me beïnvloed heeft... Ik vind Nederlandstalige popmuziek vooral vaak slecht. Het wordt zo snel kleinkunst. Hoe ik schrijf, hoe ik de taal gebruik, is meer geïnspireerd door boeken. Door schrijvers.’

Hij houdt van het ruige. Van vertellers als Knausgård of Céline.

‘Op mijn album staat Schrijver, over een schrijver die geen reet uitvoert. Dat is beïnvloed door de dagboeken van Jan Wolkers, uit de jaren vlak na Turks Fruit. Hij had eindelijk een beetje geld en deed niets, behalve in twee of drie zinnen noteren wat hij die dag gedaan had.’

Dat wordt dan: ‘Ik pak geld, ik ben geil, leeg papier.’ Acht woorden, een kale gitaarriff – en het staat.

Hij is van huis uit gitarist, een bluesjongen die in allerlei bands speelde. Dat rappen begon eigenlijk als een geintje.

‘Ik had een schijtlollig rapje opgenomen en op Soundcloud gezet. Via mijn vader Nico kwam dat Tim Knol ter ore. Die nodigde me uit in zijn studio in Hoorn. Daar hebben we in één avond Zuid gemaakt.’

Zuid, zijn eerste raptrack, met fuzzgitaar en drums à la The Black Keys en kraairap die de Beastie Boys in herinnering roept. Hij liet het nummer een jaar liggen, maar besloot het toen naar Burning Fik te sturen, het label van hiphopartiesten Faberyayo (De Jeugd van Tegenwoordig) en Abel.

Zuid belandde op een Burning Fik-compilatie, maar aan een album werkte hij met Tim Knol, waardoor de route naar Excelsior Recordings open lag. Het album bleef titelloos. Dijkshoorn speelde alles zelf in: gitaar, bas, beats. Behalve de drums. Die zijn van Kees Schaper.

In de hoek van de kamer staat een gitaar, op tafel staat een oude Akai MPC One-sampler, een vierkant apparaat, formaat taartdoos. Daar deed hij het mee. Met dat – en de taal.

‘Ik wist niet dat ik kon schrijven, maar ik vind wel dat ik het kan. Ik schrijf dingen die ik grappig vind, bijvoorbeeld over een hond (Sint Bernard) of vissen op karper (Karpervissen), maar het kan ook iets zijn wat me boos maakt, zoals christenen die tijdens corona toch zo nodig naar de kerk moesten (Kerk). Maar daar wil ik dan wel iets grappigs mee doen.’

Zoals: Bob uit Zuid die in een kerk gaat staan en op niet mis te verstane wijze tekst en uitleg geeft over de evolutietheorie: ‘Ik doe mijn broek maar uit/ en ik laat mijn reet zien/ kijk eens: ruwe apenhuid.’

‘Ik denk dat geen rapper me kent. Het is ook niet mijn scene. Het zou nergens op slaan als ik ga rappen over het ruige straatleven of dure dingen. Dan zou ik liegen. In veel hiphopteksten mis ik creativiteit. Kies eens een ander perspectief dan dat van jezelf. Draai eens iets om. Iemand als Kendrick Lamar doet dat wel. Vaak denk ik: waarom doe jij alsof je het moeilijk hebt? Je hebt het helemaal niet moeilijk. Dan kun je beter iets grappigs doen.’

Livehiphop loopt ook vaak uit op een anticlimax, vindt hij. ‘Ik heb goede hiphopconcerten gezien hoor, maar vaak staat er één gast te rappen en komen de beats uit een doosje. Daarom wilde ik per se op het podium staan met een band: een ruige gitarist, een beest van een bassist. Zodat er wat te zien valt.’

Waar die overtuigingen vandaan komen? Bob, uit Zuid, legt het uit.

1. Stevie Ray Vaughan: Live at the El Mocambo (1991)

De bluesgitarist in al zijn coolness op het podium. Live at the El Mocambo, gefilmd in Toronto, verscheen een jaar na Vaughans dood (1990) op video en in 1999 op dvd.

‘Deze dvd stond bij ons thuis vaak aan toen ik klein was. Ik denk dat toen het zaadje is geplant dat er uiteindelijk voor zorgde dat ik gitaar ben gaan spelen.

‘Vaughan draagt een hoed en een paars pak, bespeelde zijn gitaar met z’n tanden, legde hem in zijn nek. Hartstikke fout allemaal, een beetje kitsch, maar ik was daar zelfs op mijn 6de al diep van onder de indruk.

‘Pas later kon ik uitleggen waarom: als Vaughan speelde, was hij wég. Daarom is hij voor mij nog steeds een muzikale held. Ik ben lang niet zo goed geworden als hij, maar ik heb dat ook: als ik speel, ben ik wég.’

2. The Black Keys: Rubber Factory (2004)

Het derde album van rockduo The Black Keys uit Akron, Ohio, is het eerste dat de Amerikaanse albumlijsten haalde en het gestileerde gitaargeluid kende dat de band groot zou maken.

‘Zet mijn album op en luister naar de gitaarriff in het eerste nummer: Luister hem naakt. Dat is puur The Black Keys, eigenlijk. Tijdens de opnamen zei ik tegen Tim: de gitaar moet Black Keys zijn. Dan ging ik via een heel klein radiootje spelen, waardoor het geluid werd samengeperst. Dan krijg je die Black Keys-gitaarsound.

‘Rubber Factory verscheen precies in de tijd dat ik in bandjes ging spelen en is bepalend geweest voor hoe ik als gitarist wil klinken. De openingsriff op mijn album zie ik zelf ook een beetje als een ode van Bob uit Zuid aan wat ik daarvoor deed.’

3. Beastie Boys: Check Your Head (1992)

Na het pure hiphopalbum Paul’s Boutique (1989) keren de Beastie Boys op Check Your Head terug naar hun punkwortels, met Adam Horovitz op gitaar en Adam Yauch op bas.

‘Ik word vaak met de Beastie Boys vergeleken, al was het maar omdat ik een beetje een hoge rapstem heb, met een vergelijkbare sneer.

‘Het lastige is: ik móét Check Your Head wel noemen, want dat album is belangrijk geweest voor mijn geluid, maar eigenlijk hebben we het dan maar over één nummer, namelijk So What’cha Want. De rest van het album vind ik eerlijk gezegd best wel gedateerd klinken.

‘Voor Karpervissen wilde ik de drumsound van So What’cha Want. Ik las dat de ‘Beasties’ die vonden door een partij karton voor de basdrum te leggen en daar de microfoon in te steken. Soms rapten ze door een speelgoedmicrofoon. Dat zoeken naar geluid vind ik te gek.’

4. Chet Baker: Chet (1959)

Op het ingetogen, ontspannen Chet besloot Chet Baker weer eens om niet te zingen, maar om zijn trompet op een instrumentaal album te laten spreken.

‘Stevie Ray Vaughan, The Black Keys, Beastie Boys: ze zijn belangrijk geweest voor mij als muzikant, maar ik zal ze thuis niet zo snel opzetten. Chet van Chet Baker wel. Dat is mijn huisplaat, een album waarmee ik lééf.

‘Voor mijn eigen album heb je aandacht nodig. Ik ben altijd jaloers op muzikanten die goede muziek kunnen maken waarbij dat niet zo is, zonder dat het muzak wordt. Wilco en Kurt Vile kunnen dat. Chet ook.

‘Chet is een album waarvan alles mooier wordt. Als ik lees, lees ik fijner. Als ik kook, kook ik fijner. Als ik zit te roken met een mok koffie, smaakt het lekkerder.’

5. Beck: Odelay (1996)

Indierock, hiphopbeats, samples en elementen uit de disco: op Odelay mocht alles. Beck vocht zich ermee vrij van het onuitroeibare ‘I’m a loser, baby’ uit zijn lijflied van drie jaar eerder.

‘Ik zet The New Pollution even op... Hoor dat drumritme. Zo funky! Je hebt het inmiddels in de gaten: ik ben gefixeerd op drumgeluid. Dit wilde ik ook mijn album ook.’

‘Ik luisterde veel naar Odelay toen ik mijn eigen album opnam. Het meest inspirerende eraan is dat Beck hier vrij is: alles kon, niets was te gek. Dat hoor je.

‘Ik was tijdens het maken van mijn album vrij, maar ik ben ook eigenwijs en erg zeker: zó wil ik het, zó is het goed. Op Odelay hoor je Beck zoeken, spelen en ook keuzes maken die totaal onlogisch zijn. De muzikale vrijheid die je hier bij Beck hoort, neem ik graag mee.’

Bob uit Zuid: Bob uit Zuid. Excelsior Recordings. Festivals: 8/7 Wildeburg, Kraggenburg. 9/7 Grondslag, Hoorn.