Bob Dylan aangeklaagd voor kindermisbruik in 1965, zanger ontkent

Bob Dylan in 1965, het jaar waarin hij een minderjarig meisje misbruikt zou hebben.

Dylan zou het meisje zes weken lang hebben misbruikt. Bovendien zou hij haar drugs en alcohol hebben gegeven en hebben gedreigd met geweld. De beroemde singer-songwriter en Nobelprijswinnaar zou volgens de aanklacht zijn ‘status als muzikant’ hebben misbruikt om toenadering te zoeken. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in het beroemde Chelsea Hotel in New York, waar de muzikant, destijds 23 en 24 jaar, woonde. Dylan ontkent het misbruik via een woordvoerder. Die vertelde de Amerikaanse krant USA Today: ‘Deze 56 jaar oude bewering is onjuist en zal krachtig worden bestreden.’

Het meisje in kwestie, dat in de dagvaarding staat met haar initialen ‘J.C.’, is inmiddels 68 jaar oud. Zij eist compensatie voor de geleden ‘emotionele en psychologische schade’. Zij maakte gebruik van een tijdelijke wet in New York waardoor verjaarde misbruikzaken alsnog tot een rechtszaak kunnen leiden, de Child Victims Act. Aan CNN vertelde haar advocaat dat de wet (die verliep op 14 augustus) zijn cliënt ‘de mogelijkheid bood verhaal te halen’. De tijdelijke Child Victims Act heeft in twee jaar tijd tot bijna tienduizend aanklachten geleid. Vorige week werd dankzij dezelfde tijdelijke wet ook een aanklacht voor seksueel misbruik tegen de Engelse prins Andrew ingediend.