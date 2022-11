‘Blue’, over racistisch politiegeweld, is een overweldigend geheel ★★★☆☆

Staand vanaf links: Rehanna Thelwell, Vuvu Mpofu, Thembinkosi Magagula. Zittend: Aundi Marie Moore. Beeld Clärchen en Matthias Baus / De Nationale Opera

‘Take off the hoodie.’ Geen capuchon op, niet je pet achterstevoren, geen tatoeages en zorg dat je je rijbewijs en een biebpasje op zak hebt. Een vader drukt zijn zoon op het hart dat hij er anders verdacht uitziet en dus niet veilig is op straat. Maar de vader is te laat. De zoon leeft niet meer.

Het is een van de schrijnendste scènes uit de opera Blue. Maandagavond was de Europese première bij De Nationale Opera. Het is universeel verdriet, ouder raakt kind kwijt, maar deze opera gaat ook en vooral over het racisme in Amerika. Het gezin dat centraal staat is zwart. De zoon wordt doodgeschoten door een witte politieagent (‘blue’ verwijst naar het politie-uniform). Het wrange is dat de vader óók politieagent is, wat voor een kloof zorgt tussen hem en zijn artistieke en activistische zoon, die regelmatig met de politie te maken krijgt vanwege zijn deelname aan (geweldloze) protesten. Tijdens zo’n protest wordt hij uiteindelijk doodgeschoten.

Librettist en regisseur Tazewell Thompson heeft zich naar eigen zeggen laten inspireren door Griekse tragedies, waarin gebeurtenissen niet getoond worden maar verteld, gezongen in dit geval. In Blue zie je dan ook niet de sterfscène van de zoon. In de eerste acte zie je hoe de 16-jarige jongen ruzie maakt met zijn vader (basbariton Kenneth Kellogg met diep-sensuele stem), die als politieagent staat voor alles waar de hij tegen is. In de tweede acte kijk je naar de witte kist met bloemen, de rouwende ouders en het medeleven van hun kerkgemeente.

De regie is rechttoe rechtaan. Decorstukken (een bed, een tafel, de kist) worden door de cast zelf het podium op gerold of getild. Het maakt het toneelbeeld overzichtelijk en een goede tegenhanger van de muziek van Jeanine Tesori; een intense mengeling van musical, blues en bombast. Op het eerste gehoor is het toegankelijk tonaal (zoete strijkers, harp), maar er zijn etherische passages waarin de zangers juist helemaal geen steun hebben aan de begeleidende muziek. Na zwevende gedeeltes – met dik orkestgeluid eronder – is er weer herkenning door flarden van spirituals. Het stevige volume van het Residentie Orkest onder leiding van de Canadese dirigent Kwamé Ryan maakt het geheel nog overweldigender. Nadeel is dat de zangers regelmatig ten onder gaan.

Aundi Marie Moore (voorin) zingt de rol van de moeder in Blue. Beeld Melle Meivogel

De sappigste stemmen en mooiste rollen hebben de drie vriendinnen van de moeder. Ook weer naar Grieks voorbeeld zijn dit net schikgodinnen, die het lot van de op dat moment nog ongeboren jongen misschien niet zozeer bepalen maar de toekomst wel terecht donker inzien. De dames – de Zuid-Afrikaanse sopranen Vuvu Mpofu en Thembinkosi Magagula en de Amerikaanse mezzosopraan Rehanna Thelwell – zijn verrukkelijk om te zien en te horen. Onvervalst Afro-New Yorks klinkt er ‘Damn, girl!’ wanneer ze een foto van de knappe vader zien (complimenten aan taalcoach Roberta Alexander).

Er valt dus ook wel wat te lachen, maar het verdriet hangt overal boven. Dat maakt dat met name de eerste acte wat langdradig is: we snappen en voelen het, dus zoveel uitleg in de vorm van dialogen is niet nodig. De epiloog bevat een te lange opsomming van gerechten die de moeder maakt om haar zoon – nu weer of nog levend – en man milder te stemmen. Ondanks het wijdlopige ervan, is die scène treurig en troostend tegelijk.