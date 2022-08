Blue Note-veteraan Ronnie Foster laat zijn orgel swingen en ronken alsof hij niet anders kan ★★★☆☆

Vijftig jaar nadat hij bij Blue Note debuteerde als bandleider, is Ronnie Foster (72) opnieuw voor dat label achter zijn Hammond B3-orgel gekropen voor het zeer genietbare album Reboot – zijn eerste in 36 jaar. Hij vult daarmee nadrukkelijk een gat op bij Blue Note, dat ontstond toen organist Dr. Lonnie Smith vorig jaar overleed, die naast Jimmy Smith verantwoordelijk was voor het klassiek geworden funky Blue Note-orgelgeluid.

Gek eigenlijk dat we zo weinig van Foster gehoord hebben, want hij laat zijn orgel swingen en ronken alsof hij niet anders kan. Begeleid door onder meer zoon Chris op drums en gitarist Michael O’Neill onderneemt hij enkele uitstapjes richting latin, maar het is de funk in het titelstuk en de soepele swing in Swingin’ waarin Fosters orgel echt begint te dampen. Ook fraai is het gospelachtige gevoel dat hij aan Stevie Wonders Isn’t She Lovely meegeeft. Niet de meest spannende coverkeuze, maar Foster mag ermee aankomen, want hij speelde destijds als 26-jarige al mee op Summer Soft, een ander nummer op Wonders Songs In The Key Of Life.

Ronnie Foster Reboot Jazz ★★★☆☆ Blue Note/Universal