‘Blue Jean’ bespreekt op wat brave wijze hoe het is om lesbisch te zijn in een conservatieve omgeving ★★★☆☆

Blue Jean

Jean (Rosy McEwen), gymdocent op een middelbare school, houdt haar werk en privéleven strikt gescheiden. Op school weet niemand dat ze lesbisch is. Ze is als de dood dat het ontdekt wordt, want ze merkt nu al dat haar collega’s haar niet volledig accepteren. Of is die afwijzing ingebeeld, het gevolg van haar onzekerheid?

Blue Jean speelt zich af het in Engeland van 1988. De conservatieve regering onder Margaret Thatcher heeft net Section 28 ingevoerd, een wetsaanvulling die het ‘bevorderen van homoseksualiteit’ door lokale autoriteiten verbiedt. Het maakt Jean nog voorzichtiger dan ze al was. Haar vriendin Viv (Kerrie Hayes), activist, vindt dat ergerlijk: juist in deze tijd zou Jean voor zichzelf en andere lesbiennes moeten opkomen.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Viv lijkt daarbij te vergeten dat Jean nog maar kort geleden uit de kast is gekomen. Op subtiele wijze, zonder flashbacks, maakt de film duidelijk dat Jean is opgegroeid in een conservatieve omgeving en haar geaardheid lange tijd heeft ontkend. Geen wonder dat ze gefascineerd raakt door de 15-jarige Lois (Lucy Halliday), een nieuwe leerling in haar klas, die openlijk lesbisch is en zich nergens voor lijkt te schamen.

Zorgvuldig onderzoekt Blue Jean de verschillende manieren waarop Jean, Viv en Lois omgaan met sociale en maatschappelijke druk. De Engelse regisseur en scenarist Georgia Oakley toont in haar speelfilmdebuut begrip voor ieders positie, maar is het meest betrokken bij Jean, voor wie veel meer op het spel staat. De angst haar baan te verliezen is reëel.

Net als Jean zoekt Oakley nooit de confrontatie. Blue Jean, winnaar van de publieksprijs op het filmfestival van Venetië, is knap gemaakt, maar ook behoedzaam en enigszins voorspelbaar. Dat geldt ook voor het tijdsbeeld: de jaren 80-aankleding is keurig gestileerd, een braaf en haast nostalgisch aftreksel van het rauwe Thatcher-tijdperk. Het sterke acteerwerk breekt daar gelukkig vaak genoeg doorheen, maar voor een aanklacht tegen bekrompenheid blijft Blue Jean toch iets te netjes.