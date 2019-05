Blote billen op de Dam: fotograaf Bo Borkus vergezelt Instagrammers in onze hoofdstad

Dyonne (@xdyonnex) en Dani (@danizijlstra) op het Rokin in Amsterdam. Beeld Bo Borkus

Zie je op een gewone woensdagmiddag een meisje midden op de Magere Brug in Amsterdam haar broek uittrekken? Best kans dat ze zich omkleedt voor een foto op Instagram. Ze draagt een nieuw paar schoenen (dat is opgestuurd door een webshop) en een jas (die ze ‘gratis’ heeft opgehaald bij een kledingwinkel). Allemaal in ruil voor reclame op haar Instagramaccount.

De activiteiten van de instagrammers vielen fotograaf Bo Borkus op. Voor haar afstudeerproject aan de Fotovakschool ging ze met een aantal van hen op pad. Ze wilde de wereld die schuilgaat achter de perfecte Instagramfoto in beeld brengen: ‘Ik wil laten zien dat het ook anti-glamour is.’

Dyonne (@xdyonnex) en Dani (@danizijlstra) bij Café George in Amsterdam-Zuid. Beeld Bo Borkus

Dyonne Bakker (23), Dani Zijlstra (22), Eva Schaap (21) en Robine Blickman (22) zijn alle vier anderhalf jaar bezig als influencer of content creator, zoals hun lucratieve (bij)baan wordt genoemd. Eva Schaap, (student psychologie, 21.500 volgers) zegt: ‘Waar jongeren vroeger tv-reclames zagen, kijken ze nu op sociale media naar mensen zoals wij.’

Koop dit!

De jonge vrouwen en mannen worden door kledingmerken of pr-bureaus benaderd om een foto op Instagram te plaatsen van zichzelf in nieuwe kleren - met als impliciete boodschap: koop dit ook! Soms mogen ze de spullen houden, andere keren verdienen ze er een paar honderd tot een paar duizend euro mee.

Pr-adviseur Lisanne Schneider van Het PR Bureau selecteert en benadert Instagrammers in opdracht van lifestylemerken. Volgens Schneider zijn de bedragen die de vrouwen ontvangen afhankelijk van verschillende factoren: ‘De interactie tussen de influencer en zijn of haar volgers is van groot belang. Iemand die honderdduizend volgers heeft, maar nog geen duizend likes per foto, is minder interessant dan iemand die misschien minder, maar wel een stuk actievere volgers heeft.’

Als influencers zich willen onderscheiden, is het volgens Schneider daarom slim om een nichegroep aan te spreken. ‘Iemand die zich focust op een veganistische levensstijl en achtduizend actieve vegan volgers heeft, is interessant voor bijvoorbeeld een nieuw veganistisch restaurant.’

Afgekoeld

Dyonne Bakker woont in Amersfoort, maar haar foto’s neemt ze het liefst in Amsterdam, ‘dé Insta-stad’, ook volgens haar collega’s. Dyonne Bakker (23.400 volgers): ‘Ik ga met mijn rolkoffertje vol kleren naar Amsterdam. Daar maak je de beste foto’s. De grachten en de oude geveltjes zijn perfect.’ Ze poseert vaak op een bruggetje, op een zebrapad of op een terras van een hip restaurant. ‘Een foto maken kost soms twintig minuten - dan is mijn cappuccino wel afgekoeld. Gelukkig heb ik dan wel een nieuwe post.’

Ze is niet de enige Instagrammer die dwars door de stad trekt om fotolocaties te vinden. Omkleden gebeurt vaak op straat. ‘Schaamte moet je niet kennen als je dit werk doet. Even een nieuwe broek of trui aantrekken hoort erbij. Tenzij het winter is, dan ga ik niet in mijn string op straat staan’, zegt Dani Zijlstra (17.100 volgers), die naast haar Instagramaccount een online kledingwinkel heeft.

Robine (@robineblickman) en Eva (@evaschaapp) druk in de weer voor een nieuwe Insta-post. Nieuwezijds Voorburgwal, Amsterdam. Beeld Bo Borkus

Ook Dyonne Bakker heeft er nog een baan bij: zij werkt als verkoopster in een warenhuis. Net als de anderen post ze elke dag een foto en gaat ze daarvoor minimaal een keer per week een hele dag op pad. Ze maakt dan een stuk of vijf foto’s, zodat ze even vooruit kan. ‘Als je een week niet hebt geshoot, heb je geen content. Dat betekent minder bereik en dus minder nieuwe opdrachten’, zegt ze.

24/7

Fotograaf Borkus zag hoeveel druk de Instagrammers ervaren: ‘Ik merkte dat ze de hele dag bezig zijn met het aantal likes en het up-to-date houden van hun Instagramaccount.’ Dat klopt, zegt Eva Schaap. ‘Het werk stopt niet na de fotoshoot, ik ben minimaal tien uur per week bezig met boekhouding, onderhandelen en contact met opdrachtgevers.’ Robine Blickman (12.700 volgers) herkent dat: ‘Voor dit werk sta je 24/7 aan.’

Op hun fotodagen krijgen de influencers vaak reacties. ‘Je kunt van alles naar je hoofd krijgen’, zegt Blickman. ‘Op een gegeven moment riep een groep jongens: ‘Hé Instasletje!’ Maar ach, het lukt me goed om me daarvoor af te sluiten. Uiteindelijk ben ik gefocust op een goede foto.’