Bloot, strak en doorzichtig: de modezomer van 2022 komt eraan

De Summer of Love die vorig jaar met veel tromgeroffel werd aangekondigd kwam niet echt van de grond, maar voor aankomende zomer, de Summer of Sex, is er geen houden aan. Weg met die comfortabele, verhullende kleding. Bloot, strak en doorzichtig mag het zijn.

Het venijn zat in de staart. Of nou ja, venijn... misschien was het vooral verbijstering. Op de allerlaatste dag van de Parijs Fashion Week, de laatste week van de modemaand, stond de show van Miu Miu gepland. Die begon vrij belegen met preppy kleding in lichtblauw, beige en grijs – alleen de reepjes bloot bij de onderbuik waren verrassend. De broekband was laag, heel laag. Zó laag dat het herinneringen opriep aan de heupbroeken van Alexander McQueen uit 1994. Broeken die ver onder de navel begonnen en aan de achterkant een bouwvakkersdecolleté prijsgaven, en daarom bumsters werden genoemd.

Naarmate de show vorderde werden de buiken bloter. De keurige overhemden en lamswollen truien waren ruwweg afgeknipt op middenrifhoogte, en de broekbanden bléven laag. Toen er opeens ook minirokken voorbijkwamen die ultrakort waren afgeknipt, viel het kwartje. Dit was een moderne versie van Britney Spears in de clip van Hit me baby one more time.

And it hit me, het besef daalde diep in: de revival van de jaren negentig en nul van de afgelopen seizoenen was niet weggeëbd. Sterker nog: hij was hoger opgelaaid dan ooit.

Een week daarvoor, tijdens Milaan Fashion Week, had Miuccia Prada haar Prada-show gegeven, samen met haar duopartner Raf Simons. Ook daar waren de korte rokken opgevallen. Minirokken zelfs, weliswaar uitgevoerd in keurig duchessesatijn en met een deftig sleepje, maar niettemin mini. In de grofgebreide jumpers die erboven werden gedragen waren cups genaaid en in de jurken bleken onverwachte uitsparingen en lingeriereferenties te zitten. Grappig wel, sensueel ook, maar zonder overdreven sexy te zijn.

Gabriela Hearst Beeld Imaxtree

Sexiness

Achteraf gezien bleek die focus op sexiness de rode draad van de zomermode van 2022. Korsetten, zichtbare cups en rijglijfjes waren immers ook al voorbijgekomen bij Sportmax en Blumarine in Milaan en bij Alexander McQueen en Richard Quinn in Londen. Ook op de catwalks van Parijs doken ze veelvuldig op, van Acne tot Saint Laurent. In de lichtstad was de minirok eveneens een veel gespot item, ook bij de klassieke huizen als Chanel en Dior. En dat was nog maar het puntje. Niet van de ijsberg, eerder van een op uitbarsten staande vulkaan: bij opkomende jonge ontwerpers als Ludovic de Saint Sernin, Ester Manas, KNWLS, Supriya Lele, LaQuan Smith en Nensi Dojaka was het zonder uitzondering strak, bloot en doorzichtig wat de klok sloeg. Alsof de geesten van wijlen Thierry Mugler en Azzedine Alaïa, de godfathers van de supersexy mode uit de jaren tachtig en negentig, in de hoofden en handen van de jonge makers waren gekropen.

Alexander McQueen Beeld Courtesy of Press Office

Het antwoord op de vraag ‘Waarom die focus op het lichaam en waarom nu?’ is natuurlijk eenvoudig te beantwoorden. Een kleine twee jaar hebben we amper feestjes gevierd, veel binnen gezeten en weinig redenen gehad om ons op ons aantrekkelijkst te presenteren. De o zo langverwachte Summer of Love die vorig jaar met veel tromgeroffel werd aangekondigd, kwam niet echt van de grond. Maar voor aankomende zomer, de Summer of Sex, is er geen houden aan. Omdat we snakken naar vrijheid, openheid, toenadering. Naar verlokking en verleiding, flirten en flaneren. Omdat na acht seizoenen van comfortabele, beschermende, troostende maar verhullende kleren de visuele huidhonger (een akelig woord, maar het dekt de lading zo goed) onstilbaar blijkt.

Ouderwets

En toch, hoe logisch ook, voor mensen die al volwassen waren in de jaren negentig en nul kan het voelen als een terugval, dat liederlijk tentoonstellen van benen en buiken, dat oeverloos benadrukken van billen en borsten. Ouderwets, passé, vrouwonvriendelijk misschien zelfs, omdat het sexy uit die jaren – de jaren waarin Ivo Niehe nog ongestraft kon informeren naar de echtheid van Britneys borsten – zo’n typisch heteronormatief male gaze soort van sexy was. Terwijl volwassen vrouwen de afgelopen vijftien jaar met dank aan Phoebe Philo, de gezusters Olsen en Clare Waight Keller hun kast vol understated kleding hebben gevuld, die nergens uitgesproken wulps is, maar voor de goede verstaander wel degelijk sensueel.

Ludovic de Saint Sernin Beeld Imaxtree

Maar aan de andere kant: wie de huidige bloottrend vanuit het perspectief van de jonge generatie bekijkt, zal eerder die decent geklede volwassen vrouwen als ouderwets betitelen. Omdat generatie Z sexy kleding juist ziet als nieuw, en het dragen ervan als ‘empowering’. Feministisch zelfs, en perfect passend binnen de body positivity-trend van trots zijn op je lijf en lekker zelf bepalen wat je aan de wereld laat zien, en hoe. Het nieuwe bloot aan het einde van de coronatunnel markeert een waterscheiding tussen de generaties: de online generatie die tijdens de pandemie via sociale media doorging met netwerken, zoeken en ontdekken, en de analoge generatie, die in een lagere versnelling ging, zich terugtrok en de blik naar binnen richtte.

Tussen twee haakjes: bij de mannenmodeshows was het niet veel anders. Ook daar werden volop blote borstkassen, dijen, buiken, armen en ruggen getoond, in petieterige topjes, mouwloze truien, doorkijkhemden en ultrakorte broeken – Rick Owens, Courrèges en Saint Laurent voorop. Wat de vraag oproept of de body positivity-beweging ook voet aan de grond krijgt bij mannen.

Prada Beeld Courtesy of Press Office

Ingetogen

Laatste vraag: is de oudere, behoudender generatie deze zomer het haasje, qua mode? Nee, dat niet, want modeontwerpers zijn natuurlijk niet helemaal gek. Die snappen heus dat er legio mensen zijn die wel fatsoenlijke kleren willen van stoffen waar je niet doorheen kunt kijken. Er zijn mantelpakken en grote blazers, lange jurken en royale rokken – natuurlijk wel. Er zijn ontwerpers als Gabriela Hearst, de eerder genoemde zusjes Olsen en Dries Van Noten. Er zijn merken als Tod’s, Jil Sander en Max Mara die blijven geloven in understated, ingetogen en aangekleed. En ook bij Prada zullen in de winkel, anders dan op de catwalks, de zomen tot over de knie komen. De modesoep wordt nooit zo heet gegeten als-ie wordt opgediend: er is kleding voor de show, en kleding voor de shop. Want de klant is en blijft koning, ook in de mode.