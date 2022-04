Blood Incantation laat de gitaren even met rust op deze pure en prachtige synthesizerplaat ★★★★☆

Blood Incantation: Timewave Zero

De Amerikaanse band Blood Incantation, een van nature vrij bruut metalgezelschap, doet eens iets heel anders. De puntvormige gitaren zijn in de koffer gebleven, net als de bas, en het drumstel hoefde voor Timewave Zero ook niet te worden opgebouwd. De opvolger van de geweldige psychedelische metalplaat Hidden History of the Human Race uit 2019 wordt volgespeeld met louter synthesizers, bediend door alle vier de bandleden. Volgens Blood Incantation is er sprake van een eenmalig experiment, maar je zou hopen dat dat een vervolg krijgt.

Want Timewave Zero is een rijke elektronische tripplaat, waarmee de Amerikanen een eerbetoon lijken te brengen aan de grote bands uit het synthesizerverleden, van Tangerine Dream tot Popol Vuh. De twee stukken Io en Ea, van elk twintig minuten zuivere speeltijd, laten een zwaar gonzend geluid horen, waaronder nog diepere bassen golven, klaar om uit te barsten. Gaandeweg worden de stukken melodieuzer: vanuit de verte komen kleine arpeggio’s opzetten, in steeds weidser elektronische geluidslandschappen, waarin toch ook heel even een zachte akoestische gitaar om de hoek komt kijken.

Het geluidspalet is veelzijdig, soms sinister en dan weer behaaglijk en warm. En al bouwen de mannen een monotoon ambientwerk om je heen, je wordt toch steeds meegevoerd door de dynamiek in de compositie, die vooral profiel krijgt als je er aandachtig naar luistert, met de ogen dicht en het volume van de koptelefoon flink open. Het eerste deel van het stuk Ea is een sonische droom en behoort tot de mooiste, pure synthesizerstukken van de afgelopen jaren. Wie de plaat aanschaft op cd, krijgt er een bonusschijf bij met statige computeranimaties vol buitenaardse landschappen. Wat een mooie, escapistische traktatie.

Blood Incantation Timewave Zero Heavy/ elektronisch ★★★★☆ Century Media