Blonde maakt duidelijk hoe ontwrichtend het is om publiek bezit te zijn ★★★★☆

Ana de Armas als Marilyn Monroe in ‘Blonde’ (2022).

Iedereen wil iets van Marilyn Monroe. Ze is het ideale canvas om theorieën of fantasieën op los te laten. Het hoort bij haar iconische status als actrice, sekssymbool en cultureel fenomeen. Zestig jaar na haar dood – ze stierf op 36-jarige leeftijd aan een overdosis kalmeringsmiddelen – spreekt ze nog altijd tot de verbeelding.

Als iedereen aan je trekt, je probeert aan te raken, in te kleuren, wie ben je dan nog? Het is een centrale vraag in Blonde, de Netflix-film van Andrew Dominik, die eerder onder meer Killing Them Softly (2012) en The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) regisseerde.

Blonde toont Norma Jeane, zoals ze heette, als een vrouw zonder anker. Haar zelfbeeld wordt ernstig beschadigd tijdens haar akelige jeugd en raakt steeds verder gefragmenteerd. Natuurlijk helpt het daarbij niet dat ze een alter ego heeft gecreëerd, de altijd stralende Marilyn Monroe.

Blonde is geen biopic. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 2000 van Joyce Carol Oates, die zich tal van creatieve vrijheden veroorloofde om in het hoofd van Monroe te kruipen. Het boek bevat onder meer verzonnen dagboekfragmenten, brieven en gedichten. Op soortgelijke wijze, vormgegeven als een subjectief spiegelpaleis, gidst Dominik de kijker langs de mogelijke gedachten en herinneringen van de gekwelde filmster.

Wat Blonde duidelijk wil maken, is hoe mensonterend het is om publiek bezit te zijn, hoe ontwrichtend ook, zeker als een stabiele basis ontbreekt. Dominik slaagt daarin glansrijk. Zijn film is een nachtmerrieachtige afdaling in de hel die Monroes leven was: om de haverklap werd ze misbruikt, zowel lichamelijk als geestelijk. Terwijl haar intelligentie en acteertalent chronisch werden onderschat, stapelden de trauma’s zich op. Geen wonder dat ze haar toevlucht zocht in steeds zwaardere medicijnen.

Dominik laat er een barokke, vervreemdende stijl op los. Af en toe lijkt het een wedstrijd in merkwaardige camerastandpunten (de scène vanuit de baarmoeder wint), maar het is in elk geval inventief, en vaak meeslepend. In al dat visuele geweld is actrice Ana de Armas het emotionele middelpunt. De Armas is zo goed – een en al zenuwen en fragiliteit en ontreddering – dat je je onwillekeurig zorgen maakt over haar geestelijke gesteldheid. Haar acteerwerk is een tour de force die óf volledige overgave, óf een ongelooflijke techniek behelst – in beide gevallen Oscarwaardig.

De visie van Blonde op Monroe is duidelijk: ze was een slachtoffer van haar tijd en haar omgeving. Dat is natuurlijk tegen het verkeerde been van mensen die graag iets anders hadden gezien. Een feministische heldin die kracht uitstraalt, bijvoorbeeld, of gewoon iets vrolijkers – iets waardoor de film je niet misselijk of medeschuldig maakt. Sommige critici beschuldigden Dominik ervan Monroe op zijn manier te hebben uitgebuit, door haar in al haar kwetsbaarheid te tonen.

Het ironische is dat Blonde juist gaat over die hang naar toe-eigening. Marilyn Monroe is niet van ons allemaal, laat Dominik op indrukwekkende wijze zien. Blonde toont een Monroe (niet dé Monroe) die simpelweg niet kan voldoen aan onze verwachtingen, omdat ze erdoor aan flarden wordt gescheurd.