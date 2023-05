‘Bloemencorso Bollenstreek’ is een opeenvolging onbedoelde sketches

Omroep Max werkt sinds 2021 samen met regionale omroepen, zodat elk stukje van ons land nationaal podium krijgt en iedereen kan zien hoe kleurrijk Nederland is. In dit kader deed de omroep zondagavond verslag van ‘het grootste lentefeest van Nederland’ – Randstedelingen denken misschien aan Koningsdag; de bollenstreek weet dat dat het jaarlijkse bloemencorso is.

Omdat bloemencorso’s an sich niet per se spectaculaire tv opleveren, is het tijdens de uitzending aan presentatrice Mascha de Rooij – bekend van Max Geheugentrainer – om werkelijk elk druppeltje sensatie uit dit evenement te persen. Gevolg is een opeenvolging onbedoelde sketches – Maxim Hartman had het niet veel beter gedaan.

Even feitelijk als droogkomisch is bijvoorbeeld de Songfestival-achtige voice-over, waarin De Rooij met ene Carla – die niet in beeld komt en over wie we alleen te weten komen dat ze geboren en getogen is in corsodorp Lisse – bloemenwagens van duiding voorziet. De twee doen denken aan het type babyboomer dat wel eens achter je zit in de bioscoop – van die mensen die alles wat ze zien moeten benoemen.

‘We zien bloemen, we zien tulpen’, zegt De Rooij als een wagen langsrijdt in de vorm van een keuken.

Carla: ‘Je ziet het fornuis, daarop potten en pannen.’

‘Wat voor bloemen zien we op de staart van die leeuw?’, vraagt De Rooij terwijl een wagen met dieren voorbijrijdt.

‘Orchideeën en Agapanthus’, weet Carla.

De Rooij: ‘Het is druk hè, dit jaar.’

Carla: ‘Het is ontzettend druk in de streek.’

Aan presentatrice Mascha de Rooij de taak ‘Bloemencorso Bollenstreek’ van entertainmentwaarde te voorzien Beeld NPO Start

Ondertussen gaat De Rooij als verslaggever op zoek naar manieren om het folklorefestijn uit de verf te laten komen. Mooi aanknopingspunt vormt het 825-jarige bestaan van Lisse. ‘Hoe vieren jullie dat?’, vraagt De Rooij de burgermeester. ‘De gedachte is’, antwoordt die, ‘met het hele dorp te vieren dat het 825 jaar bestaat.’

Oké, maar lééft het ook een beetje, wil De Rooij weten. Zeker, zegt de burgemeester. ‘Je ziet dat mensen het gevoel krijgen van hé, ons dorp bestaat 825 jaar.’

Voor wat extra couleur locale is De Rooij vooraf langsgegaan bij de voorbereiding van de praalwagens. ‘Er moeten nog heel veel bloemen op’, constateert ze na even rondkijken in de loods met de voorzitter van stichting Bloemencorso Bollenstreek. Licht sturend: ‘Is er stress?’

‘Nee’, zegt hij. ‘We hebben voldoende bloemen.’

Laatste strohalm vormt een bezoek aan de loods door koningin Maxima. De Rooij richt zich tot een steker. ‘Hoe was het dat de koningin zo dicht bij je wagen stond?’

‘Op zich niet zo spannend, hoor.’

De enige die meebeweegt in De Rooijs zoektocht naar enthousiasme is een Australische toerist die tijdens het corso langs de route staat. Haar reactie – ‘Oh, it’s absolutely beautiful! It’s só stunning!’ – onderstreept waar Hollandse folklore om draait: het vieren van een cultuur waarvan de deelnemers zelf nooit echt onder de indruk zullen zijn.