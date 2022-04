Bloc Party anno 2022 klinkt geïnspireerd ★★★★☆

Bloc Party is zo’n band die je stiekem al had afgeschreven. Ja, het debuutalbum Silent Alarm (2005) sloeg in als een bom en met Franz Ferdinand en Arctic Monkeys werd de band opgenomen in het rijtje ‘Veelbelovend Brits’. Maar de twee voorlaatste reguliere albums waren een tikkie saai en het allerlaatste, godbetert, een liveversie van het debuut. Niet bepaald een proeve van creativiteit. Maar de Londonse indierockers hebben inspiratie geput uit de lelijke dingen des levens en zingen nu over corruptie en macht. Day Drinker paart de energie van punk met de melodie van pop en is volgestouwd met venijnige gitaarriffjes. Stationair voortdenderend in vijfde versnelling biedt het rocknummer Traps de keuze: vechten of dansen. Er waart een verbeten energie rond op Alpha Games die nooit een op een wordt omgezet in grimmig gitaargehark. De gedrevenheid kan net zo goed worden vormgegeven in een drum-’n-bassintro of glamrock waarop voetbalstadions kunnen stampen (The Girls Are Fighting). Het maakt dat Bloc Party anno 2022 geïnspireerd klinkt, misschien zelfs gefrustreerd en boos, vooral boos, maar nooit saai.

Bloc Party Alpha Games Rock ★★★★☆ Mattan