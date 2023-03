‘Blind Willow, Sleeping Woman’ vangt de ziel van ‘onverfilmbare’ verhalen van Murakami ★★★★☆

Blind willow, sleeping woman

Het oeuvre van de Japanse schrijver Haruki Murakami is grofweg onder te verdelen in twee soorten romans. De ene soort laat zich eenvoudiger verfilmen dan de andere. De verfilmbare variant (of beter gezegd: de tot nu toe het vaakst verfilmde boeken) is bij uitstek het meest aards. Van melancholieke liefdesgeschiedenis (Norwegian Wood) tot raadselachtige thriller (Burning) tot doorwrocht rouwdrama (Drive My Car): deze Murakami’s spelen zich duidelijk af in een wereld als de onze.

Daartegenover staan zijn meer surrealistische verhalen, gesitueerd in gedachtenwerelden tussen droom en werkelijkheid. Hier reizen personages dwars door muren, wordt de hemel verlicht door twee manen en vervullen dieren een gidsfunctie. Lastig voor filmmakers is vermoedelijk vooral de wijze waarop Murakami dit alles beschrijft alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, waardoor de lezer het ongewone gaandeweg vergeet (zie: De opwindvogelkronieken, Kafka op het strand).

Schilder en filmmaker Pierre Földes (geboren in de Verenigde Staten als kind van Hongaarse en Engelse ouders, opgegroeid in Parijs) bedacht een list: wat als een handvol van Murakami’s fantasierijkste korte verhalen zouden worden samengevoegd tot een grote animatiefilm? Met Blind Willow, Sleeping Woman nam hij er zes onder handen – een tien jaar durende klus waarmee hij er wonderlijk genoeg in is geslaagd ook de ziel van deze onverfilmbare Murakami te vangen.

Blind Willow, Sleeping Woman is vormgegeven als een lappendeken van verhaaltjes, die, hoe kan het ook anders, begint met een man die ontwaakt uit een droom. Het is 2011 en Japan is in de ban van de nasleep van de aardbeving. Komura, net wakker, vindt zijn geliefde in trance voor de televisie, betoverd door rampennieuws. Een andere man, die we later leren kennen als Komura’s depressieve collega Katakiri, wordt geïntroduceerd terwijl hij in slaap valt in de metro. Thuis wordt Katakiri bezocht door een levensgrote kikker die hem voorziet van een zingevende opdracht: er schijnt een nieuwe, nog veel krachtigere aardbeving op komst te zijn en er is een rol weggelegd voor Katakiri om Tokio van de ondergang te redden.

Dit is de belangrijkste plotlijn in een film die overloopt van de fraaie bespiegelingen op het leven in een bevreemdende, moderne tijd. Sterk is Földes’ keuze om vrijwel alle personages die niet direct ter zake doen te tekenen alsof ze doorzichtig zijn – een uiting van het heersende gevoel niet echt te bestaan. Ook typerend: personages die elkaar verhalen vertellen waardoor het hier en nu volledig naar de achtergrond wordt gedrukt.

Blind Willow, Sleeping Woman is een film om in te verdwalen, samen met een handvol personages die allemaal even gracieus tussen slapen en waken lijken te leven.