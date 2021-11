Bliksemsnelle loopjes, lange bogen, hoge sprongen: sopraan Jeanine de Bique lijkt het allemaal moeiteloos te doen ★★★★☆

‘Sensationele sopraan uit Trinidad’, schreef de recensent van de Volkskrant in 2019 over Jeanine De Bique na haar Amsterdamse optreden in Micha Hamels opera Caruso a Cuba. ‘Sensationeel’ gaat zeker op voor haar debuutalbum met barokaria’s, begeleid door het fraai spelende Concerto Köln. De Bique heeft een loepzuivere, warme stem en is buitengewoon muzikaal. Bliksemsnelle loopjes, lange bogen en hoge sprongen kosten haar schijnbaar geen moeite.

Ze schittert in aria’s die Händel schreef voor vrouwen in nood, zoals Cleopatra en Rodelinda, afgewisseld met muziek door andere componisten over hetzelfde onderwerp. We horen haar, bijvoorbeeld, zowel in de magnifieke Mi restano le lagrime uit Händels Alcina als in een aria uit een Alcina-opera van Riccardo Broschi, een van drie opnameprimeurs. Dirigent Luca Quintavalle stopt te weinig impuls in de langzame aria’s en De Bique graaft niet altijd diep genoeg in de psyche van haar personages. Dat neemt niet weg dat er prachtig wordt gezongen en gemusiceerd.

Jeanine De Bique Mirrors Klassiek ★★★★☆ Berlin Classics