Blijmoedige interviewer en ‘koningin van Kunststof’ Jellie Brouwer (1964 - 2023) overleden

Jellie Brouwer in 2021. Beeld Frank Ruiter

Brouwer was sinds 2001 een van de vaste stemmen van het programma waarin prominenten uit kunst, cultuur en media aan het woord komen. ‘De koningin van Kunststof’, werd ze op de redactie genoemd. Ze begon haar loopbaan in de journalistiek als redacteur van het blad Twintig van de vakbond voor dienstplichtige militairen en werkte kort voor Radio West. Aansluitend was ze redacteur bij onder meer de talkshows Ischa van Ischa Meijer en RUR van Jan Lenferink.

De Groningse overleed zondagochtend aan de gevolgen van kanker. Een dag eerder verscheen een groot interview met haar in Volkskrant Magazine. Ze sprak daarin over haar door een zeldzame vorm van kanker getekende familie en over haar eigen rol als interviewer. ‘Het is een rol waarin ik me prettig voel, die van vragensteller. Ik heb weleens gedacht: als ik nou maar iets meer ego had gehad, dan had ik misschien iets meer bereikt. Maar wat is meer? Die hele televisie is ook een draak, natuurlijk.’

Over de auteur

Paul Onkenhout werkt sinds 1990 voor de Volkskrant. Hij schrijft over media, muziek en voetbal.

Tegen de interviewer zei ze dat die ‘net op tijd’ was. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik dit nog lang volhoud. Dat lichaam is gewoon helemaal op.’ Jellie Brouwer was getrouwd met singer-songwriter en psychotherapeut Philip Kroonenberg. Met hem en hun drie dochters woonde ze in Scheveningen, waar ze zondag overleed.