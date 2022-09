Blijkbaar roept mijn mening veel woede op

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Moet de boom worden gekapt om ruimte te maken voor twee extra parkeerplaatsen of moet hij blijven staan? Die vraag probeerden buurtbewoners tijdens de inspraakavond te beantwoorden. Autobezitters waren in het algemeen voor de kap, behalve die met een eigen parkeerplaats: zij waren tegen, net als de bewoners zonder auto.

Het was een simpele afweging van belangen, waar voor de vorm argumenten bij werden verzonnen. Tegenstanders van de kap wezen op een oud bestemmingsplan met ‘meer ruimte voor groen’ als speerpunt. Voorstanders stelden dat er meer parkeerruimte nodig was vanwege de bouw van twee nieuwe panden aan het einde van de straat.

Zoals bij elke inspraakavond was ook Dirkie Dorpsgek aanwezig. Niemand wist precies wat er met ’m aan de hand was, maar soms begon hij opeens te schelden. Hij hield zich vooralsnog gedeisd. Een autobezitter nam het woord, hij claimde dat uit onderzoek bleek dat de boom ziek was en dus onmiddellijk gekapt moest worden.

Dat was feitelijk onjuist, reageerden de tegenstanders. De boom had inderdaad last van een bepaalde schimmel, maar dat was goed te verhelpen. Het was geen reden om de boom te kappen, dat stond nota bene duidelijk in datzelfde rapport. ‘Ja, domme kutsukkel’, schreeuwde Dirkie Dorpsgek erachteraan.

‘Wát een niveau’, reageerde de autobezitter. ‘Mijn mening leidt tot veel irrationele woede, merk ik. Maar die boom is en blijft ziek.’ Het leidde tot ergernis bij de anderen, ‘Die boom ís niet ziek, lees dat onderzoek nou gewoon eens.’ De autobezitter bleef kalm: ‘‘Domme kutsukkel’, wát een agressieve toon. Ik wil gewoon een open gesprek op basis van de inhoud, maar blijkbaar is het niet de bedoeling dat feiten worden benoemd. Dat zegt voor mij genoeg.’