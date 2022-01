Blaudzun zingt meer dan ooit alsof zijn leven ervan afhangt ★★★★☆

Beeld x

Kijk de hoes van het nieuwe Blaudzun-album: een achtbaan, dat is plezier en opwinding, maar voorop Lonely City Exit Wounds is het ook een dreigend skelet, verlaten afstekend tegen de lucht.

Dat is het gevoel dat het album oproept. Blaudzuns zesde studioalbum is een portret van de (universele) grote stad, met al zijn individuele verhalen en emoties, maar laat het nou net De Stad zijn die halverwege het schrijfproces van het album tot beklemmende stilstand kwam.

Lonely City Exit Wounds is geen ‘coronaplaat’ (de meeste songs waren af toen het virus opdook), maar de paar die wel over de claustrofobie van de pandemie gaan (Save Me) maken de vertelling fraai rond.

Eenzaamheid, hunkering, vertwijfeling. Vlucht, heling, hoop. Het is het vaste palet van Blaudzun, bij hem in uitzonderlijk goede handen: licht stichtelijk, maar ook urbaan. Sigmond zingt meer dan ooit alsof zijn leven ervan afhangt.

Wat het album extra zeggingskracht geeft, is dat de songs vaak krachtig, upbeat, soms verraderlijk monter klinken en dat onderweg enkele van zijn hitgevoeligste songs passeren: Closer, Real Hero – en altijd is er een hoopvol vergezicht (Wide Open).

Lonely City Exit Wounds is een van Blaudzuns beste, een album dat kan helpen, als een vriend in nare tijden.

Blaudzun Lonely City Exit Wounds Pop ★★★★☆ V2