Blad: het is gelukkig weer Beatles-tijd

Het is gelukkig weer Beatles-tijd, binnenkort. In november breidt Disney+ het aanbod uit met een driedelige documentaire van Peter Jackson, The Beatles: Get Back. De verwachtingen zijn hooggespannen, en terecht. De Nieuw-Zeelandse filmmaker (The Lord of the Rings) is niet de eerste de beste, om over The Beatles maar te zwijgen.

Jackson had 56 uur ruw materiaal uit 1969 tot zijn beschikking, plus 150 uur audio. ‘Great stuff’, liet hij vorig jaar al weten. The Beatles: Get Back zou oorspronkelijk al in 2020 worden uitgebracht, maar werd door de coronacrisis meermaals uitgesteld. Op 25 november gaat de film op Disney+ in première.

Voor Mojo Magazine was het aanleiding om het hart van het novembernummer te reserveren voor een bijzondere productie, met interviews, foto’s en een gedetailleerde analyse van de staat van The Beatles in 1969 en 1970, het jaar van het einde. Het Engelse muziektijdschrift doet er een cd met Beatles-covers bij plus een foto die op 24 januari 1969 werd gemaakt tijdens de zogenaamde Get Back-sessies.

Die sessies vormen de basis van de laatste plaat van The Beatles, Let It Be, en van de gelijknamige documentaire van Michael Lindsay-Hogg. Dat is de film met het beroemde dakconcert van The Beatles.

Op de foto die Mojo bij de special heeft gevoegd zijn The Beatles in de Apple Studio bezig met een opname. De vriendin van Lennon, Yoko Ono, maakt aantekeningen. De foto roept de wat naargeestige sfeer op uit Let It Be, een film die de onderlinge frictie van de bandleden benadrukte.

Paul McCartney was daarom sceptisch toen hij hoorde dat Jackson uit de opnamen van Lindsay-Hogg een nieuwe film zou distilleren, zegt hij in Mojo. ‘Omdat ik deze periode als een fijne tijd heb ervaren, terwijl het er in de film een beetje op leek alsof het hier ging om The Break Up Of The Beatles’.

Jackson zond McCartney een scène toe van een opname van She Came In Through The Bathroom Window. McCartney was meteen verkocht. ‘Niet het gevoel van spijt overheerst, maar de humor. Het was John en ik. En het was ook George en ik. En George en Ringo. All of us had that relationship, and that’s what made us strong’.

Maar het naderende einde was wel degelijk voelbaar, zegt fotograaf Ethan Russell in een interview. Hij was er dagelijks bij toen Let It Be werd opgenomen. Zijn verdrietige herinnering: ‘Het was alsof je ouders uit elkaar gingen’.

Paul Onkenhout