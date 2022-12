Blackpink maakt met een grootse show in de Ziggo Dome de verwachtingen waar ★★★☆☆

Lisa, Jisoo, Jennie and Rosé tijdens een optreden in Los Angeles afgelopen november. Beeld Penske Media via Getty Images, Rich Polk

Vanavond is de dominante kleur roze. Er staat een rij voor de merchandisetent en de heren-wc is nagenoeg verlaten. Lees de tekenen en concludeer: er treedt een meidenband op in de Ziggo Dome. En wat voor één. Blackpink belichaamt de smaak van meiden wereldwijd en strooit met hoogtepunten sinds de oprichting van de band in 2016: wereldwijd de meeste volgers op YouTube, de eerste nummer één voor een K-pop meidenband in de Amerikaanse Billboard albumlijst (het tweede album Born Pink), een triomf op Coachella in 2019 en, volgens Time, entertainers van het jaar 2022.

De verwachtingen zijn hooggespannen bij de doelgroep tussen 6 en 20, in een ruimte waar al menig vaderschouder beklommen is voor beter uitzicht. En wanneer vier dramatische silhouetten verschijnen op het podium, wordt er op vol volume lucht gegeven aan de opwinding. Opmerkelijk feit: meiden gillen minder hard voor andere meiden dan voor jongens.

De rolverdeling is minder duidelijk dan bij boybands, maar in het ‘persoonlijkheidsspectrum’ wordt Jisoo geschetst als de bedachtzame, Rosé de muzikant, Jennie de rapper en Lisa de uitbundige danser. Alle vier tonen ze vanaf de eerste tonen die toewijding aan perfectie in vorm die je van een boy- of girlband mag verwachten. Als in How You Like That synchrone danspasjes aan beukende beats worden gekoppeld, zit er geen wenkbrauwhaartje verkeerd. Kan ook niet anders als kweek van van het gigantische Koreaanse entertainment bureau YG, verantwoordelijk voor de wereldhit Gangnam Style (2012), waar sterren vanaf hun auditie gedrild worden voor wereldsucces.

Beeld Penske Media via Getty Images

Muzikaal is Blackpink een uiterst knappe hybride van de elementen uit de populairste popgenres. Herkenbaar, al heb je het nog nooit gehoord. De diepe bas en de knisperende hihats uit trap, de EDM van David Guetta en Whistle combineert op briljante wijze het minimalisme van Snoops Drop It’s like It’s Hot en Miley-Cyruspop.

Koreaans is de gezongen voertaal, maar de refreinen zijn altijd in meezingbaar Engels. Herkenbaarheid, power en precisie zijn de troeven. Niet in de laatste plaats door een fantastische band die – hoe uitzonderlijk - de live muziek verzorgt bij een commerciële 21ste-eeuwse popact.

Duizenden lichtgevende roze hamertjes, serpentinewatervallen en vuurkanonnen benadrukken de grootsheid van het optreden, terwijl close-upvideobeelden die vier beste vriendinnen van de popwereld juist dichterbij moeten halen.

Maar die verraden ook iets meer dan je zou willen dat plichtsgetrouwe discipline het heeft gewonnen van persoonlijke bezieling. Bij complexe dansjes kun je de vermoeidheid en concentratie in de ogen lezen. Van de bandleden lijkt Lisa nog het meeste plezier te beleven aan het optreden. Het leidt tot een zekere gezichtsloosheid. Zelfs in de soloblokjes van het concert speur je vergeefs naar een persoonlijke signatuur. Dat maakt van Blackpink glamoureuze, benaderbare maar ook een beetje inwisselbare bff’s.