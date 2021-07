Black Widow is de grootste filmhit sinds het begin van de pandemie

Scarlett Johansson in Black Widow.

The Walt Disney Company maakte dit weekend de cijfers bekend van Black Widow, hun eerste grote Marvel-film sinds de corona-epidemie en het sluiten van bioscopen wereldwijd. In totaal haalde de actiefilm rond de door Scarlett Johansson gespeelde Avenger meer dan 180 miljoen dollar binnen, waarvan een kleine 70 miljoen in Amerikaanse bioscopen, 65 miljoen in de internationale bioscopen en 50 miljoen via Disney Plus. De bioscooppremière viel samen met de release op het streamingplatform van Disney, waar abonnees 20 euro extra voor de film moesten betalen.

Het is de eerste keer dat Disney bekendmaakt hoe de opbrengst van een film over de verschillende manieren van uitbreng wordt verdeeld. De cijfers worden nauwlettend in de gaten houden, omdat sinds kort sommige blockbusters volgens dit nieuwe model worden uitgebracht.

Er was van tevoren weliswaar iets meer van dit eerste weekend verwacht, maar de Marvel-film heeft de hoogste opbrengst van een nieuwe titel sinds het begin van de pandemie, en de hoogste opbrengst van een film sinds de Star Wars-film The Rise of Skywalker, die in december 2019 uitging, enkele maanden voor de sluiting van de bioscopen. Analisten die de zakelijke kant van de filmwereld volgen, wezen er dit weekend wel op dat de bioscoopcijfers van Black Widow vanaf vrijdag snel naar beneden gingen, mogelijk een gevolg van de aanwezigheid van de film online.

Disney heeft aangekondigd dat de volgende grote zomerfilm, Jungle Cruise met Dwayne Johnson en Emily Blunt, ook in de bioscoop en via streaming wordt uitgebracht. Maar Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, de volgende Disney/Marvel-film, zal aanvankelijk dan weer exclusief in de bioscopen worden uitgebracht.