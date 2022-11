Black Panther: Wakanda Forever is naast superhelden-blockbuster óók een melancholisch rouwdrama★★★★☆

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever begint, hoe kan het ook anders, in zware mineur. ‘Je broer is bij de voorvaderen’, krijgt prinses Shuri (Letitia Wright) te horen, zomaar, uit het niets.

Haar broer – die werd in die eerste Black Panther (2018) vertolkt door Chadwick Boseman. De destijds kersvers doorgebroken steracteur overleed in de zomer van 2020 aan de gevolgen van darmkanker.

De sterkste vondst van regisseur-scenarist Ryan Coogler en co-scenarist Joe Robert Cole is hun keuze om Bosemans dood een wezenlijk onderdeel te maken van deze vervolgfilm. Overleden, maar niet verdwenen, heet dat in Wakanda Forever. De panterman van Boseman was de afgelopen jaren ook simpelweg te groot en betekenisvol geworden om zomaar te vervangen. Met zijn bedachtzame vertolking schreef hij immers filmgeschiedenis als het gezicht van de eerste Amerikaanse superheldenblockbuster met een nagenoeg geheel zwarte cast.

Tijdens het bombastische begrafenisritueel in die eerste akte van Wakanda Forever zien we hem nog één keer, als reusachtige muurschildering, gefilmd in gracieuze slow motion: T’Challa, alias Black Panther, leider van het fictieve, steenrijke en technologisch extreem geavanceerde Afrikaanse koninkrijk Wakanda. Wanneer vervolgens het logo in beeld verschijnt waarmee de films van superheldenimperium Marvel doorgaans energiek en luidruchtig van start gaan, wordt de geluidsband slechts gevuld met zacht ruisende wind.

Een jaar na dato is Wakanda het centrum van een geopolitieke crisis. Want hoe sterk is een land zonder zijn onberispelijke leider? Koningin Ramonda (mooie rol van Angela Bassett), de rouwende moeder van T’Challa, meldt zich bij de Verenigde Naties in Genève om wereldleiders gerust te stellen: Wakanda’s peperdure grondstof vibranium, nodig voor het onkwetsbare zwartepanterpak maar ook ingrediënt voor massavernietigingswapens, is ondanks alles écht in veilige handen.

Dat valt tegen. Een hypnotiserende liederen zingend, op walvissen varend Avatar-achtig blauw onderwatervolk dringt Wakanda binnen, aangevoerd door een zeemeerman met kleine vleugeltjes aan zijn voeten. Een nogal malle verschijning in het melancholische rouwdrama en de geopolitieke spektakelfilm die Wakanda Forever óók is, maar het went snel.

Googler geeft de door de Mexicaanse acteur Tenoch Huerta gespeelde antagonist – Kukulkan voor zijn volgelingen, Namor voor zijn vijanden – een vergelijkbaar verdiepend achtergrondverhaal als Michael B. Jordans invoelbare slechterik Killmonger in het eerste deel. Wederom met fantastisch resultaat: het ook in Marvel-blockbusters vaak zo scherp afgetekende onderscheid tussen goed en kwaad lost voor je ogen op.

Ondertussen krijgt prinses Shuri haar eigen wordingsgeschiedenis – en transformeert ze gaandeweg volwaardig tot degene die ze in die droevige openingsscène eigenlijk al was.