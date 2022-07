Black Bird en The Rehearsal: deze series wilt u zien

Taron Egerton speelt in Black Bird de geslepen crimineel James Keene.

Dag Mark, welke nieuwe serie raad je deze week aan?

‘Black Bird, een zesdelige serie te zien op Apple TV Plus. Ik zit er middenin, de laatste twee afleveringen volgen nog, maar ik vind het nu al een ijzersterk, klassiek crimedrama. De serie is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, opgeschreven in de autobiografie In with the Devil.

‘In Black Bird probeert de FBI te achterhalen of een man die in een gevangenis voor psychisch zieke daders zit daadwerkelijk een seriemoordenaar is, zoals wordt vermoed. De FBI heeft niet genoeg bewijs om hem achter de tralies te houden en hoopt daarom een bekentenis te ontlokken. Om daarin te slagen wordt een nogal onorthodoxe manier gebruikt: de FBI vraagt een andere gevangene, James Keene, een handige jongen die vastzit voor drugshandel, om undercover te gaan en een relatie aan te knopen met de man. Het is ontzettend spannend om te zien of het Keene lukt om dichterbij te komen.’

‘Acteur en rising star Taron Egerton zet als undercovergevangene overtuigend een geslepen crimineel neer. Hij speelde eerder een jonge Elton John in Rocketman – ik moest twee keer kijken, maar het is echt zo. Tegenover hem staat Paul Walter Hauser. Hij heeft als vertolker van de psychisch zieke man een nogal intense rol, een creep met een hoog stemmetje. Het contrast tussen die twee werkt goed.’

En dan iets totaal anders, het vervreemdende The Rehearsal van HBO Max. Waar kijken we naar?

‘Ha, dat is een rake vraag. Dat weet ik namelijk zelf na het zien van twee afleveringen ook nog niet helemaal. Op papier komt het concept hierop neer: de Canadese komiek en programmamaker Nathan Fielder wil mensen helpen die bijvoorbeeld spijt hebben van eerdere dingen die ze in hun leven hebben gedaan. Zo zien we in de eerste aflevering een man die al twintig jaar in hetzelfde pubquizclubje zit. Hij heeft er spijt van dat hij ooit suggereerde dat hij is afgestudeerd, terwijl dat niet zo is, en wil zijn vrienden graag de waarheid vertellen.

‘Nathan Fielder gaat vervolgens – en nu wordt het interessant – met die man eindeloos repeteren welke mogelijke gesprekken hij zal voeren wanneer de waarheid over zijn opleiding op tafel komt. Die scènes vinden plaats in een tot in detail nagebouwd café, hetzelfde café in Brooklyn waar de man al twintig jaar komt. Het is bizar om te zien: de tv-schermen doen het, er komt bier uit de tap.

‘Fielder cast de mensen aan wie de man zijn geheim moet opbiechten, om ze zo goed mogelijk op zijn eigen vrienden te laten lijken. In de tweede aflevering gaat Fielder nog veel verder, en probeert hij aan de hand van kinderacteurs een vrouw van tegen de veertig te laten beleven hoe het is om moeder te zijn. Alleen al zoiets willen nabootsen is gekkenwerk: een baby mag je maar maximaal vier uur op de set hebben.

‘Goed, waar kijken we inderdaad naar, wat is het doel van deze krankzinnige operatie? Uiteindelijk denk ik dat deze serie vooral over hém gaat. Fielder helpt weliswaar mensen, maar brengt ook zichzelf door dat eindeloze repeteren in allerlei situaties waarmee hij probeert grip op het leven te krijgen. Tevergeefs natuurlijk, je weet immers nooit hoe het leven uitpakt. Hoe dan ook: zoiets zag ik nog niet eerder, op zichzelf al een prestatie.’