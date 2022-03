Birds is een eerlijke, rauwe voorstelling over een jeugd in de jeugdzorg ★★★★☆

Birds van DOX in regie van choreograaf Dalton Jansen Beeld Amanda Harput

Een abonnement op eenzaamheid. Zo noemt choreograaf Dalton Jansen (28) zijn vijftienjarig verblijf in de jeugdzorg. Als 11-jarige belandt hij in een instelling van de Rotterdamse Stichting Pameijer. Zijn moeder moet onderduiken voor haar gewelddadige vriend. Zijn vader kent hij niet. Pas een decennium later krijgt hij het gevoel te worden gezien om wie hij is, wat hij kan (dansen) en wat hij wil: vrijheid, zeggenschap over keuzes, een eigen nest. In zijn deels autobiografische voorstelling Birds gaat Jansen terug naar die claustrofobische jaren van gevoelsmatige stilstand. Acteur Leandro Ceder vertolkt de eerlijke, rauwe, poëtische tekst indringend. Hiervoor putte Jansen ook uit de verbazing over zijn dossier en gesprekken met jongeren die nu verblijven waar hij zich jaren opgesloten voelde. Naast zijn succesvolle stappen als choreograaf – Jansen won vorig jaar de BNG Bank Dans Prijs en de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht – werkt hij inmiddels ook als slaapwacht bij Pameier.

In een grijze bak met zwarte veren – een duister maar eigen nest – vertolken Jefta Tanate en Rubén Garçia Arabit alles wat in en om de hoofdpersoon gebeurt. Met vogelmotoriek verbeelden ze vliegende kraaien, die telkens terugkeren naar de lantaarnpaal voor zijn raam. Dit zijn de ‘birds’ tegen wie hij zijn verhaal vertelt, die met spins en salto’s zijn woelige binnenwereld spiegelen en die contrasteren met zijn geknakte vleugels en gekooide ziel. Even zo goed spelen ze begeleiders die geen thuis geven. In het nagesprek bleek hoeveel emoties Birds oproept, door de duidelijke taal van binnenuit: herkenning, pijn, boosheid, gemis. Alsook een tegengeluid van een twintiger die zichzelf terugvond dankzij gesloten jeugdzorg. ‘Eenzaamheid is een goede plek om te bezoeken, een slechte plaats om te verblijven.’ zo vat Birds dit alles krachtig samen.

Birds Dans ★★★★☆ Door Powered by DOX en Productiehuis Theater Rotterdam. Choreografie: Dalton Jansen. Eindregie: Anne Maike Mertens 2/3, Stadsschouwburg Utrecht. Tournee t/m 17/4.