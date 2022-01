Biografie van Eise Eisinga, bouwer van het planetarium, brengt de hemelbouwer naderbij ★★★★☆

Eise Eisinga – dat was toch die Friese zonderling die in z’n eentje het zonnestelsel nabouwde in zijn woonkamer in Franeker? De boerenjongen die op z’n zeventiende al dikke boeken schreef over maansverduisteringen? De eenvoudige wolkammer die aantoonde dat de wereld heus niet vergaat als er een paar planeten bij elkaar aan de hemel staan?

Portret door Willem Bartel van der Kooi van Eise Eisinga (1744-1828), de Nederlandse amateurastronoom en patriot die het Eise Eisinga Planetarium in Franeker bouwde.

Niet dus. Ja, Eisinga bouwde eind achttiende eeuw het naar hem genoemde planetarium, dat nog steeds tot op de minuut gelijk loopt en dat bezoekers van over de hele wereld trekt. Maar de vele romantische verhalen die die bezoekers de afgelopen decennia te horen kregen zijn vaak maar half waar, zo laat historicus Arjen Dijkstra (directeur van het Universiteitsmuseum in Groningen) zien in een uiterst leesbare en prachtig uitgevoerde biografie.

Sterrenkunde

De belangstelling van Eise Eisinga (1744-1828) voor sterrenkunde en instrumentbouw kwam niet uit het niets. Zijn vader, Jelte Eises, had precies dezelfde interesses en bouwde ook astronomische instrumenten. Een autodidact was Eisinga ook niet: hij studeerde wiskunde bij Willem Wytzes, die zich in zijn lessen baseerde op gedegen academische boeken. En dat boek waarin Eise op jonge leeftijd al maansverduisteringen berekende? Eerder lesnotities en oefenmateriaal, waarin hij voortborduurde op het werk van andere astronomen.

Een eenvoudige wolkammer was Eisinga ook al niet. Net als zijn vader had hij een goedlopend bedrijf, met een paar honderd seizoenarbeiders die voor hem spinden, weefden en twijnden, en met export naar Engeland en de Verenigde Staten. En vergeet ook dat beeld van de knutselende kluizenaar die elke spijker in zijn houten zonnestelselmodel zelf smeedde: Eisinga werkte intensief samen met zijn vader en zijn broer Stephanus, en voor sommige tandwielen schakelde hij een professionele instrumentmaker in.

En hoe zit het dan met het vergaan van de wereld? Ja, in 1774 werd de Friese bevolking opgeschrikt door nepnieuws, afkomstig van dominee Eelco Alta uit Bozum: op 8 mei zou de wereld vergaan als gevolg van een planeetsamenstand. Maar uit secundaire bronnen blijkt dat Eisinga hier hooguit op een schertsende manier naar verwees. ‘Eisinga bouwde het Planetarium omdat hij er de tijd voor had, want de aarde zou immers niet vergaan’, schrijft Dijkstra.

Een boek waarin zoveel mooie verhalen over een beroemde landgenoot van kanttekeningen worden voorzien, zou allicht ontluisterend kunnen werken. Maar met De hemelbouwer bewerkstelligt Dijkstra juist het tegenovergestelde. Hij schetst een veelzijdig, zo volledig mogelijk beeld van zijn protagonist, en juist omdat je er voortdurend op kunt rekenen dat het dit keer allemaal wél klopt, groeit je bewondering voor de vaak onbegrepen Eisinga.

Verlichting

Een innemend, sociaal bewogen kind van de Verlichting, die zich inzette voor zijn stad, voor de Franeker Schutterij en voor zijn minder draagkrachtige stadsgenoten – Eisinga was lid van de vroedschap, armenvoogd, en initiatiefnemer voor de bouw van nieuwe armenhuizen. Later raakte hij ook betrokken bij de patriottische burgermilities die het in de zomer van 1787 – zes jaar na de voltooiing van het Planetarium – zouden gaan opnemen tegen stadhouder Willem V.

De opstand werd neergeslagen; de patriotten – onder wie Eisinga – sloegen op de vlucht, en in 1792 werd de hemelbouwer uit Friesland verbannen. Pas drie jaar later, na de Bataafse Revolutie, keerde hij terug naar Franeker, waar hij opnieuw politiek actief was, en bovendien aangesteld werd als curator van de (enigszins zieltogende) Franeker Universiteit. Intussen bleef het Planetarium van heinde en verre belangstellenden trekken, mede door het netwerk van Eisinga’s goede vriend Jean Henri van Swinden, hoogleraar natuurfilosofie en mede-oprichter van Felix Meritis in Amsterdam.

Eind 1825, ruim zeven jaar nadat koning Willem I het Planetarium bezocht, werd het wonderbaarlijke instrument voor tienduizend gulden verkocht aan het Rijk, waarmee de toekomst van Eisinga’s ‘Astronomisch Werktuig’, zoals hij het zelf omschreef, was veiliggesteld. In 1858 werd het geschonken aan de stad Franeker; momenteel is het in de race voor een plaats op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

De hemelbouwer, een biografie van Eise Eisinga door Arjen Dijkstra Beeld x

De hemelbouwer heeft als ondertitel Een biografie van Eise Eisinga. Wie terugdeinst voor dikke pillen vol feiten, jaartallen en voetnoten moet zich hier vooral niet door laten afschrikken. Dijkstra schreef een buitengewoon soepel boek (met een poster van het Planetarium als stofomslag) over een bijzondere man in een bijzondere tijd, die de sterren een beetje dichterbij bracht.