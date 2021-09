Biografie van de ex-Velvet die zo graag méér wilde zijn

Beeld Hachette Books

Nico, dat was toch dat Duitse model, blond, lang en beeldschoon, dat van Andy Warhol vier nummers mocht zingen op de debuutelpee van The Velvet Underground? Dat klopt – en hierin zit nou precies het probleem, is de boodschap van de biografie You Are Beautiful and You Are Alone. Want Nico’s leven was zoveel meer.

Ze werd in 1938 geboren in Keulen als Christa Päffgen. Na kinderjaren vol armoede en oorlogsgruwelen trok ze als tiener naar Parijs, stond al snel in alle modebladen en landde begin jaren zestig in New York. Maar wat dit boek vooral benadrukt, is dat Nico ook na The Velvet Underground & Nico (1967) een serieus artistiek pad is blijven volgen: solo, als zangeres met een persoonlijk repertoire van zelfgeschreven, ingetogen, poëtisch materiaal.

Tot ze in 1988 op Ibiza met haar fiets verongelukte, was Nico bijna permanent op tournee. Ze kon hiermee haar eeuwige heroïneverslaving financieren, maar meer niet. Haar albums flopten, haar livepubliek bleef altijd klein en kwam toch vooral voor haar reputatie als ‘ex-Velvet’ en haar looks. En dat bleef stéken, tot op het laatst.