Biograaf Mirjam van Hengel neemt in ‘Dola’ meer vrijheid dan ooit: ‘Voor het eerst ben ik het idee kwijt dat ik iets doe wat niet mag’

Mirjam van Hengel thuis in Amsterdam: ‘Het hele schrijverschap van Dola was vrij eenzaam. En daarom vond ik het juist zo mooi om over haar te schrijven.’ Beeld Pauline Niks

‘We schrijven biografieën over succesvolle mensen’, zegt schrijver, redacteur en gelauwerd Campert-biograaf Mirjam van Hengel aan haar eettafel in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Achter haar een brede boekenwand. ‘Je moet heel wat gepresteerd hebben en dan gaat er iemand een boek over je schrijven. Maar succes hangt altijd voor een belangrijk deel af van omstandigheden.’

De afgelopen vier jaar werkte Van Hengel aan het boek Dola – Over haar schrijverschap en de hele mikmak. Dola, dat is de relatief onbekende Dola de Jong (1911-2003). ‘Leg haar eerste grote roman bijvoorbeeld eens naast Het leven is vurrukkulluk van Remco Campert. Dat boek viel in 1961 precies op de goeie plek, op het goeie moment, binnen een context van schrijvende vrienden die elkaar allemaal beïnvloedden. Het steeg meteen tot grote hoogten.’

Dat was bij Dola de Jong wel anders. ‘En de akker is de wereld ging over een onderwerp waar niemand in 1947 over schreef – Europese oorlogsvluchtelingen in Marokko. Het verscheen eerst in de VS, waar Dola naartoe was gevlucht en miste dus de Nederlandse context. Sowieso was het voor vrouwen in die tijd moeilijk om ertussen te komen. Dat alles maakte zo’n boek vrij eenzaam. Het hele schrijverschap van Dola was vrij eenzaam. En daarom vond ik het juist zo mooi om over haar te schrijven.’

Van Hengel kreeg eerder dit jaar de Henriëtte de Beaufortprijs voor Een knipperend ogenblik, haar portret van Remco Campert uit 2018. Vier jaar daarvoor verscheen het veelgeprezen Hoe mooi alles, over de liefde tussen dichter Leo Vroman en zijn vrouw Tineke. Tijdens het schrijven van Dola voelde ze zich vrijer dan ooit. ‘Bij Campert had ik vaak het gevoel dat er over mijn schouders werd meegekeken, omdat iedereen hem kende en iets van dat boek verwachtte. Nu merkte ik al snel dat bijna niemand wist wie deze schrijver was.’

Dola de Jong groeide op in Arnhem, doorzag als jonge Joodse vrouw het gevaar van de nazi’s en vluchtte in april 1940 in haar eentje naar Tanger en later New York. Haar familie, die niet mee had gewild, werd grotendeels vermoord in Sobibor. Begin jaren tachtig schreef ze in een column: ‘Ik ben de hele mikmak in Holland kwijtgeraakt, ik ben de hele volgende mikmak in Noord-Afrika kwijtgeraakt en nu kan die derde mikmak me geen laars meer schelen.’ Over het verlies heeft ze verder nauwelijks geschreven.

In haar werk – naast romans veel kinderboeken, columns en recensies – is De Jong opvallend vooruitstrevend. De thuiswacht (1954) beschrijft de liefde tussen twee vrouwen als iets volkomen vanzelfsprekends. In En de akker is de wereld wordt een van de personages, al net zo vanzelfsprekend, ongesteld en zoomt de schrijver in op het vluchtelingenbestaan.

Ze moet een pittige vrouw zijn geweest, die vreselijk kon uithalen en graag ongevraagd advies gaf. Van Hengel: ‘Een vriendin van haar besloot toen ze halverwege de 50 was om een facelift te nemen, omdat Dola had gezegd: je moet het nú doen, dan heb je er nog wat aan.’ Zelf deed De Jong ook erg haar best om er tot op hoge leeftijd goed uit te blijven zien. Ze nam twee facelifts en liet haar turkey-neck straktrekken. ‘Daar was ze heel opgeruimd over: ze zag het als een investering. Hier in Amerika draait het toch om de buitenkant, schreef ze aan haar uitgever. Zo kon ze er weer twintig jaar tegenaan.’

Beeld Pauline Niks

Je stuitte voor het eerst op brieven van Dola de Jong in het archief van Leo en Tineke Vroman en was meteen gefascineerd, schrijf je. Waarom?

‘Dat kwam door de kordaatheid, de energieke toon die uit die brieven sprak. Ik kende De thuiswacht en En de akker is de wereld, die de afgelopen jaren zijn heruitgegeven. En ik wist dat ze een mooi portret van Leo Vroman had geschreven. De Vromannen waren met haar bevriend. Bij hen thuis in de VS vond ik ook een brief van Tineke, achter in een map, waaruit bleek dat zij en Dola een heftig conflict hadden gehad. Tineke was de liefste vrouw van de wereld, iemand die nooit ruziemaakte, dus ik dacht: wat speelt hier? Daarna ging ik verder zoeken en kwam ik allemaal mensen tegen die zeiden: die Dola, dat was zo’n secreet, zo’n moeilijk wijf. Het klonk allemaal erg eenduidig.

‘Dat maakte me nieuwsgierig: wie was deze vrouw, wat motiveerde haar, hoe stond ze in het leven? En ik vond haar werk gewoon goed – ik zou geen boek kunnen schrijven over iemand die geen mooie dingen heeft gemaakt.’

Waarom moest er juist over haar een boek komen?

‘Ik heb behoorlijk geworsteld met die keuze. Als je een boek schrijft over Etty Hillesum of Hella Haasse, dan weet je: die literaire of historische reputatie is heel groot. ‘We’ willen daar allemaal een boek over. Bij Dola de Jong is dat veel minder. Ik heb zelf bedacht dat er een boek over haar komt, dus moet ik het ook waarmaken.

‘Iemand zei eens tegen me: interessant, Dola de Jong, maar ik vind eigenlijk dat ze maar twee goede boeken heeft geschreven. Dat ergerde me, maar waarom? Daar heb ik lang over nagedacht. Want ja, misschien heeft ze ‘maar’ twee echt goede, volwassen romans geschreven. De meeste auteurs schrijven trouwens maar één echt goed boek. Maar haar verhaal is zoveel groter, er waren zoveel omstandigheden die haar schrijverschap bepaalden: haar tragische jeugd, het trauma van de Holocaust, haar moeilijke positie als schrijvende vrouw en als nieuwkomer in New York.

‘Het liefst wilde ze over dat laatste schrijven: het leven als emigrant in de VS. Dat heeft ze ook vaak geprobeerd, in steeds nieuwe romans, maar het lukte gewoon niet. Het kwam te dichtbij. En daarna is alles vast gaan zitten. Dus geen gewone writer’s block, dat het een jaartje niet zo lekker gaat, maar structureel.’

Het boek gaat erg over schrijven, vind ik.

‘Ja? Ik vind dat ook, maar ik weet niet of het overkomt. Het is voor mij een belangrijk boek daarover.’

Beeld Pauline Niks

Over je eigen schrijverschap?

‘Ja, toch ook. Ik heb leren durven. Mijn eerste boek heb ik bijna per ongeluk geschreven en nu dacht ik: wat is er allemaal mogelijk, en wat kan ik? Dat heb ik in dit boek erg ontdekt. Juist omdat er bij Dola veel niet is gelukt, gaat het niet alleen over de boeken die ze heeft geschreven, maar ook over het willen schrijven, het niet kunnen schrijven en het schrijven over schrijven. Dat heeft ook bij mijzelf een deur opengezet.

‘Nog meer dan bij Campert heb ik vrijheid genomen in de vorm. Ik neem de biografische methode en feiten als uitgangspunt, ik baseer alles op mijn materiaal, maar mijn invalshoek is heel persoonlijk. Het is mijn opzet geweest dat het boek leest als een roman. Ik begin ergens in het midden, ik schrijf fictieve scènes en eigen me haar op een gegeven moment zelfs toe – hoe zal ik niet verklappen.

‘Objectief ben je nooit als biograaf. Je kunt die objectiviteit wel zo veel mogelijk nastreven, maar je kunt ook gewoon laten zien dat je subjectief bent. Zelf maak ik liever contact met mijn personages dan dat ik alles van een afstand beschrijf. Sommige mensen zullen daar iets op tegen hebben, en dat snap ik ook. Maar ik ben daar juist vóór. En voor het eerst heb ik kunnen loslaten wat andere mensen daarvan vinden. Het idee dat wat ik doe niet mag. Alles mag in de literatuur, waarom zou níét alles mogen?’

Is Dola een biografie?

‘Nee, ik noem het geen biografie. Bij Campert heb ik er nog ‘portret’ op gezet, nu staat er niets op. Het is non-fictie, vermengd met andere dingen. Maar je kunt ook zeggen dat het wél een biografie is en daarmee laten zien: biografieën kunnen allerlei vormen hebben. Daar ben ik ook wel voor.

‘Julia Blackburn, die ik erg bewonder, heeft een boek geschreven over de zangeres Billie Holiday dat helemaal is gebaseerd op interviews met mensen uit haar omgeving. Soms denk je als lezer: ik heb geen idee waar ze het over hebben. Pas later ontdek je dan waaraan iemand refereert. En als je het boek uit hebt, heb je een fantastisch beeld van dat leven. Ik hou erg van dit soort hybride vormen. Als ik zoiets lees, gaat bij mij het vuur aan.’

In de loop van de tijd is het werk van De Jong al zo’n drie keer ‘herontdekt’. In Dola geef je nogal af op die term. Waarom?

‘Je ziet zo vaak dat een auteur, in veel gevallen een vrouw, wordt herontdekt, een tijdje populair is en dan weer verdwijnt. Om later opnieuw ‘ontdekt’ te worden. Dan denk ik: ze was er de hele tijd al, alleen zijn wíj haar weer vergeten. We laten ze wegdrijven uit ons blikveld omdat we ze blijkbaar toch niet zo belangrijk vinden. Intussen blijven we steeds maar dezelfde schrijvers canoniseren. Daar zit het probleem. Ik vind het goed om auteurs weer boven te halen, maar dan moeten we ze gewoon goeie schrijvers noemen, en niet steeds ‘herontdekte’ schrijvers.’

Het is ook een manier om de aandacht op hen te vestigen. ‘Herontdekt’ klinkt aantrekkelijker dan oud en onbekend.

‘Ja, dat is zo. Het is clickbait. Wat me ergert, is dat het altijd iets triomfantelijks heeft: we hebben iemand herontdekt! Dan denk ik: ze was er de hele tijd al, je hebt gewoon niet gekeken.

‘Ik las laatst het manifest van schrijverscollectief Fixdit, Optimistische woede. Bijna alle auteurs daarin zeggen: in mijn canon stonden vroeger bijna alleen maar mannen. Daar schrok ik van. Hoe kan dat? Waarom stond Haasse daar niet tussen?’

Beeld Pauline Niks

Bij jou was dat anders?

‘Ja. Het is ook een kwestie van opvoeding; ik kom uit een feministisch nest. Tijdens mijn studie Nederlands lazen we vooral de witte, mannelijke canon. Ik weet nog wel dat ik toen mijn eigen favorieten ging bevragen. Simone de Beauvoir vond ik altijd heel goed en toen ontdekte ik: o, die is blijkbaar helemaal niet zo literair. Nu denk ik: wie bepaalt dat?’

Helpt het manifest van Fixdit ons verder?

‘Alles wat de dominantie van mannelijke schrijvers bevraagt, is zinvol. Zo’n collectief kan daarbij helpen, maar ook het onderwijs, literaire jury’s en uiteindelijk wij allemaal. Dat we niet meer automatisch alleen mannen noemen als er naar onze drie favoriete schrijvers wordt gevraagd. Dat is ook al wel aan het veranderen.’

In Dola kies je ervoor om zo min mogelijk te citeren uit denigrerende recensies.

‘Dola kreeg veel jubelende recensies, maar er zitten ook paternaliserende, seksistische stukken tussen. Ik wilde zeker geen hagiografisch boek schrijven waarin iedereen alleen maar positieve dingen over mijn personage mag zeggen. Zeker niet over Dola, want vooral over haar karakter is veel lelijks gezegd. Maar ik vroeg me ook af: moet ik alle kritiek uit die tijd weer gaan herhalen? Zo geef je toch ruimte aan een wereld waarin er onrecht werd gedaan aan haar werk.’

Maar heeft dat onrecht haar schrijverschap niet mede bepaald?

‘Ja. Daarom benoem ik wel dat die kritiek er was. Ik vond alleen dat ik ook moest uitleggen waarom ik ertegenaan hikte. Over veel vrouwelijke auteurs – ook over bijvoorbeeld Anna Blaman of Jo Boer of Josepha Mendels – werd toen denigrerend geschreven. Nu bevragen we dat en ik vind dat je dat moet expliciteren. Want als je niet oppast, draag je toch weer bij aan de consensus: wat zij schreven was gewoon niet zo goed.’

Is Dola de Jong ooit verbitterd geraakt over haar carrière?

‘Nee, dat niet. Ze kon wel boos of gefrustreerd zijn over praktische zaken, als mensen hun contracten niet nakwamen, of als ze zich slecht behandeld voelde. Daaronder zat wel het gevoel dat ze nooit helemaal is gekomen waar ze had willen zijn. Maar ze ging altijd door, waar anderen het misschien allang hadden opgegeven. Lukte het niet met een roman, dan ging ze weer jeugdboeken schrijven, of heel veel journalistieke klussen doen. Na haar 70ste ging ze nog studeren en lesgeven.

‘En ze bleef zo monter, zo geestig. In haar romans komt dat niet helemaal uit de verf, maar wel in haar columns en brieven. Het is jammer dat ik haar nooit heb ontmoet. Ik had graag eens met haar door New York gelopen.’

Wie is Mirjam van Hengel? Mirjam van Hengel (1967) is geen biograaf die het bij de kale feiten houdt. Ze wil in de eerste plaats een goed verhaal vertellen, met een kloppend hart. In Hoe mooi alles (2014) vertelt ze het liefdesverhaal van Leo en Tineke Vroman. Haar intieme portret van Remco Campert, Een knipperend ogenblik, is dit jaar bekroond met de Henriëtte de Beaufortprijs voor (auto)biografisch werk. Met Dola rekt ze de grenzen van haar schrijverschap verder op. Van Hengel schrijft voor de Volkskrant over literatuur, zoals na het overlijden van Remco Campert (‘de toeschouwer die midden in het leven stond’). Ook is ze auteur en programmamaker voor onder meer De Groene Amsterdammer, de Cello Biënnale en het ILFU.

Mirjam van Hengel: Dola – Over haar schrijverschap en de hele mikmak. De Bezige Bij; 304 pagina’s; € 24,99.