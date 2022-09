Biograaf Judith Koelemeijer: ‘Ondanks alles bleef Etty Hillesum geloven in de goedheid van de mens. Dat vind ik inspirerend’

Judith Koelemeijer: ‘Ik dacht: ik ga niet schrijven over iemand die ik bij nader inzien een aansteller vind. Maar bij herlezing vond ik het dagboek nog beter dan ik me herinnerde.’ Beeld Pauline Niks

Dagboekschrijver Etty Hillesum (Middelburg, 1914-Auschwitz, 1943) wordt door sommigen als een halve heilige gezien. Judith Koelemeijer (1967) wil in haar biografie Etty Hillesum – Het verhaal van haar leven, die deze week is verschenen, de vrouw van vlees en bloed laten zien. ‘Etty was bijvoorbeeld helemaal geen gracieuze verschijning. Ze was onhandig en waggelde een beetje – dat noemde ze zelf haar ‘wereldberoemde kamelengang’. Langzaam maar zeker ging ik haar voor me zien, met een boezem, onhandig lopend en toch heel aanwezig. Op een gegeven moment dacht ik: ja, als ik nu bij je in een kamer zou zitten, weet ik hoe je bent, hoe je praat, kijkt en beweegt. Zo dichtbij wil je komen als biograaf. Maar dat duurt jaren.’

In 2012 vroeg uitgever Jan Geurt Gaarlandt in een kort mailtje aan bestsellerauteur Koelemeijer – die onder meer furore maakte met de familiegeschiedenis Het zwijgen van Maria Zachea (2001) en het autobiografische Hemelvaart (2013) – of zij de biograaf van Etty Hillesum wilde worden. Boekenplanken waren er al over Hillesum volgeschreven, maar een biografisch werk over haar leven was er nog niet.

Vreemd eigenlijk, want Etty Hillesum werd wereldberoemd vanwege haar in 1981 postuum gepubliceerde dagboek Het verstoorde leven, dat ze bijhield van 1941 tot 1943. In haar dagboek schreef Hillesum niet alleen over de oorlog maar ook over haar geloof, dagelijkse sores, hunkeringen, ongenoegens en ingewikkelde liefdesleven. Zo had ze een relatie met twee mannen tegelijk.

‘In tijden vol spanning dwong ik mezelf – mede dankzij Etty – om toch te blijven zien hoe mooi de bomen zijn, hoe bijzonder vriendschap is.’ Beeld Pauline Niks

Bijzonder aan Hillesum was dat ze, ondanks de gruwelijke tijd waarin ze leefde, weigerde zich over te leveren aan angst en vijanddenken. Meerdere keren werd haar een onderduikplaats aangeboden, maar die wees ze af. Ze was van mening dat als zij zou onderduiken, iemand anders voor haar in de plaats zou worden opgepakt en met die gedachte kon ze niet leven. Vrijwillig ging ze – als Joods sociaal werker in dienst van de Joodse Raad – naar Westerbork om ‘haar volk’ te helpen en getuigenis te kunnen afleggen van wat daar gebeurde. In eerste instantie had ze als medewerker van de Joodse Raad een uitzonderingspositie en mocht ze vrij heen en weer reizen tussen Westerbork en Amsterdam. Maar in juni 1943 werd dat privilege ingetrokken en op 7 september werd ze gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze dat najaar werd vermoord, 29 jaar oud.

Het dagboek van Hillesum werd in de jaren tachtig een internationale bestseller. In Nederland zijn er 350 duizend exemplaren van verkocht, het is inmiddels toe aan de 42ste druk. Ook in het buitenland is Hillesum nog altijd populair, vooral in Italië en Frankrijk wordt ze veel gelezen, ook door jongeren. Wereldwijd zijn er anderhalf miljoen exemplaren verkocht van Het verstoorde leven, het is in 22 talen vertaald.

Wat dacht u toen u de vraag kreeg om de biografie van Hillesum te schrijven?

‘Ik was verrast’, zegt Koelemeijer. ‘Ik was er zelf nooit op gekomen. Op dat moment was ik hoogzwanger van mijn dochter en nog bezig met het afronden van mijn boek Hemelvaart. Als student in de jaren tachtig had ik het werk van Etty gelezen, het boek was toen een hype. Ik herinnerde me meteen dat ik het toen mooi vond. Maar je hebt wel meer van die oude liefdes, zoals Een man van Oriana Fallaci, dat ik in die tijd helemaal heb stukgelezen, maar bij herlezing aanstellerig en overdreven vond. Dus ik antwoordde dat ik vereerd was maar dat ik Het verstoorde leven eerst wilde herlezen. Ik dacht: ik ga niet schrijven over iemand die ik bij nader inzien een aansteller vind.’

Maar dat was dus niet zo?

‘Nee, ik vond het beter dan ik me herinnerde. Als twintiger had ik me geïdentificeerd met haar rommelige liefdesleven, geworstel met mannen, erotiek en vriendschappen. En met haar verlangen – een bijna pijnlijk verlangen – om schrijfster te worden, dat ik toen ook zelf sterk had.

‘Maar bij herlezing, 25 jaar later dus, zag ik dat het beter was geschreven dan ik had gedacht. En ik was nog meer onder de indruk: ze was 27 jaar, maar wat een bagage, wat een diep menselijk inzicht en wat een keuze. Om in een stad waar je aan alle kanten wordt bedreigd, waar het doodeng is, mensen worden voor je ogen afgevoerd, niet te denken: hoe red ik mijzelf, maar: hoe red ik de wereld? En hoe doe ik wat ik ten diepste denk dat goed is, te midden van al dat kwaad? Dat je dat kunt denken op die leeftijd. Dat vond ik nog imponerender.’

Maar sloeg dat niet om in bewondering?

‘Nee, ik was tegelijkertijd kritischer, want ik begreep het niet. Haar keuze om haar eigen lot te scheppen en bewust niet onder te duiken, terwijl dat haar meerdere keren is aangeboden. Ik dacht: hoe kan dat? Waar komt het vandaan, wat zijn de invloeden die haar mede hebben gevormd en haar uiteindelijk tot deze weg hebben gebracht? Dat staat lang niet allemaal in haar dagboek.’

Beeld Pauline Niks

Hoe heeft u het aangepakt?

‘Ik was een absolute Etty-beginner. Er is wereldwijd al veel studie naar haar werk gedaan. Er is een Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg, waar je enorme lijsten met artikelen over haar vindt. Dat vond ik aanvankelijk best intimiderend.

‘Ze is op allerlei manieren geïnterpreteerd, soms ook in de spirituele en religieuze hoek getrokken. Ik ontdekte dat bepaalde aannamen een eigen leven waren gaan leiden – dat ze bijvoorbeeld een briljant student was, terwijl ze juist benedengemiddeld scoorde – en dat het echte biografische onderzoek nog niet was gedaan. Zoals: waar kwam haar Russische moeder vandaan en wat was haar verhaal? Dat was nog onontgonnen terrein. Dus voor dit boek wilde ik terug naar de bronnen.

‘Tegelijkertijd wilde ik haar verhaal zo scenisch mogelijk opschrijven. Maar het gevaar daarvan is dat mensen snel kunnen denken dat je het te veel zelf hebt ingekleurd. Juist daarom wilde ik duidelijk maken: ik heb niets verzonnen, het is allemaal gebaseerd op bronnen, er staan niet voor niets 1.500 noten in.’

U plaatst het werk van Hillesum in een historische context.

‘Je hebt haar dagboeken, waarin ze per dag, soms per uur vertelt over zichzelf. Dat kun je naast de gebeurtenissen in de stad leggen. Dat doet zij weinig. Begrijpelijk, want het is een dagboek, het streeft op geen enkele manier naar volledigheid. Maar ik vond dat interessant, want je gaat haar woorden anders lezen als je ze in een historische context plaatst. Daarom moest ik alles tot in detail uitzoeken.

‘Begin juli 1942 schrijft ze bijvoorbeeld: ‘Ik heb maar snel een briefje naar mijn ouders geschreven, het is een bof dat we er nog zijn.’ In het dagboek lees je er bijna overheen. Maar toen ik dat ging uitzoeken, bleek er juist op die dag een enorme razzia in Amsterdam, waarbij voor het eerst ook echt op Joden werd gejaagd. Mensen probeerden te vluchten over de daken, vrouwen sprongen in de gracht, dat was allemaal die dag. Dus zeker wel een bof dat ze het had overleefd. En ineens begrijp je ook beter waarom ze die dag toch een sollicitatiebrief naar de Joodse Raad schreef, hoewel ze eigenlijk niets met dat ‘merkwaardige bemiddelingsorgaan’ te maken wilde hebben.’

U bent geen historica. Was dat een nadeel?

‘Nou nee, want ik ken mijn beperkingen goed en heb waar nodig hulp gevraagd. Zo heb ik bij het historische onderzoek samengewerkt met historica Erika Prins. Zij heeft onder meer dagen in de archiefkelder van het Maagdenhuis gezeten om de studieresultaten van Etty te bestuderen in vergelijking met die van jaargenoten. John Stienen, die Russisch spreekt en expert is op het gebied van genealogisch onderzoek, hielp met de zoektocht naar de achtergrond van Etty’s Russische moeder, en Guido Abuys, conservator in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, zocht steeds de kleinste details voor me na. Ik heb veel laten lezen aan kenners die soms nog iets konden aanscherpen. Ik zie deze biografie als een groot samenwerkingsproject.’

Wat maakte Hillesum zo buitengewoon?

‘De ongelooflijke vrijheid en onafhankelijkheid van geest. Dat je te midden van zulke moeilijke omstandigheden en stress toch steeds terugkomt bij de vraag: wat is nu het goede? Niet alleen voor mijzelf maar ook voor anderen. Een bijna radicaal idealisme. Er zijn maar weinig mensen die dat volhouden. Zeker als je weet hoe ze die innerlijke rust heeft moeten bevechten. Ze was in wezen een neurotische, onrustige geest. Ze had moeite met het leven, ze leed aan depressies, uitstelgedrag, lethargie, ze kon moeilijk haar energie verdelen. Het ene moment was ze uitbundig, het volgende moest ze dagen op bed liggen om daarvan bij te komen. Begrijpelijk voor een jong mens, maar dus absoluut geen heilige. Dat geeft een ander perspectief en maakt het haast nog bewonderenswaardiger dat ze tot op het eind haar vrijheid van geest heeft kunnen behouden.’

Hillesum schreef: ‘En al zou er nog maar één fatsoenlijke Duitser bestaan dan zou die het waard zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende en om die éne fatsoenlijke Duitser zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een geheel volk.’ U schrijft daarover: die geesteshouding, al op de eerste bladzijden van haar dagboek, zou uiteindelijk haar lot bepalen.

‘Daar begint het. De overtuiging dat haat de bron is van alle ellende. Dat je dat alleen kunt oplossen door het uit te roeien in jezelf. Nu leven we weer in een wereld waarin steeds meer groepen tegenover elkaar komen te staan. Etty heeft dat ook ervaren.’

Waarom is haar stem ook in deze tijd relevant?

‘De gedachte dat haat niet het antwoord is en dat we elkaar moeten proberen te begrijpen, is meer dan ooit noodzakelijk, nu er weer oorlog in Europa is. Waar is de stem die vraagt om vredesoverleg? Iedereen lijkt mee te gaan in het nieuwe vijanddenken. Wie denkt nog: maar hoe zijn we ook alweer in dit conflict terechtgekomen? Is er nog een uitweg in plaats van nog meer oorlog, nog meer leed? Ik denk dat Etty op die manier veel mensen kan inspireren. Ook omdat zij zelf in zulke gruwelijke omstandigheden bleef geloven in de goedheid van het leven en de mens, in de pracht van een jasmijn of een ontroerend gebaar van vriendschap.’

Het antisemitisme laait momenteel weer op. Bent u daar sensitiever voor geworden sinds deze biografie?

‘Ja, ik heb er meer oog voor gekregen. In onzekere tijden worden er altijd zondebokken gezocht en neemt het antisemitisme toe. Etty was zich daar ook van bewust. En tegelijkertijd deed ze er aanvankelijk luchtig en ironisch over. Zo schreef ze toen ze zich moest melden bij de gemeente om zich als Joodse te laten registreren: ‘Vandaag even aangifte gedaan van mijn uitverkoren bloedsomloop.’ Dat is precies de sfeer van 1941, mensen denken: wat maakt het uit dat ik een persoonsbewijs heb met een ‘J’ erin? Maar dat was dus wel het begin van het einde.’

U heeft tijdens uw onderzoek bijzondere ontdekkingen gedaan. Zo vond u het dagboek van Etty’s beste vriendin Leonie.

‘Ja, een belangrijke vondst. Ik kreeg een perspectief erbij, Etty werd nog menselijker voor me. Leonie en Etty gingen lang samen op, totdat de eveneens Joodse Leonie besloot wel onder te duiken.’

En u vond het tussen de shampooflessen in een huis in Amerika.

‘Haha, ja, in 2016! Leonie is na de oorlog naar de Verenigde Staten verhuisd. Ze werkte daar als econoom bij de Wereldbank. In 2013 is ze overleden, maar haar zoon heeft het huis in Greenbelt intact gelaten. Hij heeft een enorme erfenis, want zijn vader werkte bij de CIA. Leonie en haar man hadden twee werkkamers, bomvol documenten, en ook in de rest van het huis puilden alle kasten uit. De zoon durft niets weg te gooien. Ik mocht komen en een week lang in dat stoffige huis verblijven. Het was erg vies maar ook bijzonder, want ik had goede hoop dat er nog belangrijke correspondentie en andere documenten uit de oorlog moesten zijn – wat dus ook zo was.’

U schrijft in uw dankwoord dat het werken aan deze biografie en het intens bezig zijn met Hillesums gedachtengoed u persoonlijk heeft veranderd en verrijkt. In welke zin?

‘Elke dag sloot ik me op in mijn werkkamertje, waar eerst mijn dochter sliep, om aan dit boek te werken, met muziek van Satie en Einaudi op mijn koptelefoon. Je gaat met iemand leven. Etty kon zo positief in het leven blijven staan in zulke onmogelijke tijden. Dat is inspirerend.

‘Voor mij persoonlijk waren het moeilijke jaren. Mijn moeder is ziek geworden, ze kreeg ALS, dus ze raakte verlamd en kon niet meer praten. Ze is eind 2019 overleden, mijn vader en wij kinderen hebben haar tot het einde zelf verzorgd. Dat was erg zwaar en verdrietig. Vrijwel direct daarna kregen we de corona-epidemie en kwam ik met kinderen thuis te zitten, wat ik nogal stressvol vond, zoals veel ouders. In die tijden vol spanning dwong ik mezelf – mede dankzij Etty – om toch te blijven zien hoe mooi de bomen zijn, hoe bijzonder vriendschap is. En ook een beetje vriendelijk te blijven.

‘Etty probeerde bijvoorbeeld in de enorme misère van Westerbork nog voor iemand schoenen te halen. Dat lijkt niets, maar was voor de arme mensen die uit hun huis waren gerukt en daar op pantoffels aankwamen zo belangrijk! Ik vond dat erg ontroerend. Je kunt het ook laten zitten, maar zij ging op zoek. In alle tijden zijn er mensen die zo zijn maar ik heb toch het gevoel dat het zeldzamer wordt, dat denken voor het collectief en voor het algemeen belang.’

Mist u het werken aan de biografie dan, nu het af is?

‘Nou, ik ben blij dat het boek af is, het was ook een zware last op mijn schouders. Financieel was het bijna niet meer te doen. Ik ben rijkelijk gesubsidieerd, maar dan nog was het constant houtje-touwtje-boekhouden om de eindjes aan elkaar te knopen. Tegelijkertijd zal ik zeker heimwee krijgen naar de dagen dat ik geïnspireerd heb zitten schrijven.’

Niet iedereen verwacht zorgen over de boekhouding te horen van een bestsellerauteur.

‘Nee, veel mensen realiseren zich dit niet, daarom ben ik er open over. Maar de inkomsten van die vorige boeken houden op een gegeven moment op. Dan moet er weer een nieuw boek komen, maar zo’n biografie schrijven gaat natuurlijk extreem langzaam. Je kunt het alleen redden met steun. En heel hard werken, ik heb naast het schrijven geregeld cursussen literaire non-fictie gegeven.

‘Ik wil er absoluut niet over klagen, want ik was zeer bevoorrecht dat ik dit werk met zo veel steun heb kunnen doen, en we hebben geen dag droog brood gegeten, maar de voortdurende zoektocht naar geld en de onzekerheid daarover wogen soms wel zwaar.’

Wie is bij het schrijven uw sparringpartner?

‘Mijn man Vuk Janic, die oorspronkelijk uit Sarajevo komt, is heel belangrijk voor mijn schrijver-zijn. Hij is filmmaker, dramaturg en kan goed denken in verhaalstructuren. Eindeloos heb ik, aan de keukentafel of ’s avonds laat op de bank, met hem over dit boek gepraat.’

Heeft u, nu het na tien jaar in de winkel ligt, het gevoel: het is volbracht?

‘Haha, ik word nog wakker dat ik denk: o help, heb ik dat wel goed gedaan? Dat blijft bij iedere schrijver spelen. Ik voel me licht dat het klaar is, maar tegelijkertijd vind ik het spannend hoe het wordt ontvangen.

‘Maar ik weet wel: alles wat in mijn macht lag, heb ik gedaan, het was een titanenarbeid. En ik heb het uiterste gevraagd van mezelf en mijn gezin. Alle mensen die me iets konden vertellen heb ik uitgehoord, hun zolders binnenstebuiten gekeerd. Tig keer teruggekomen als het moest. Het staat er nu: Etty’s leven is helemaal onderzocht, in de context geplaatst en alle beschikbare bronnen die er nog konden zijn, heb ik boven water proberen te halen. Ik zou niet weten waar ik nog verder zou moeten zoeken. Nee, dit is het, voor nu althans. Ik heb mijn boek bewust niet willen presenteren als de definitieve biografie. Het verhaal is nooit af.’

Wie is Judith Koelemeijer? 1967: geboren in Zaandam, opgegroeid in Wormer 1988: Nederlands en culturele studies in Amsterdam 1994: Postdoctorale opleiding journalistiek 1994-2000: journalist bij de Volkskrant 2001: debuut Het zwijgen van Maria Zachea, meer dan 350 duizend keer verkocht, winnaar van onder meer de NS Publieksprijs 2008: Anna Boom 2013: Hemelvaart – Op zoek naar een verloren vriendin, meer dan 50 duizend exemplaren verkocht 2022: Etty Hillesum – Het verhaal van haar leven Koelemeijer woont in Amsterdam met haar man, de filmmaker Vuk Janic, en twee kinderen.

Judith Koelemeijer: Etty Hillesum – Het verhaal van haar leven. Balans; 576 pagina’s; € 34,95.