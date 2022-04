Biograaf Jessica van Geel laat zien waarom verzetsvrouw Truus van Lier een standbeeld verdient

Jessica van Geel Beeld Keke Keukelaar

Is het terecht om iemand met een standbeeld te eren vanwege de moord die ze heeft gepleegd? Die vraag werd gesteld aan historicus Jessica van Geel in een recente aflevering van Andere tijden over Truus van Lier (1921-1943). Van Geel schreef de biografie van de Utrechtse studente die op 3 september 1943 een NSB-politiecommissaris doodschoot door simpelweg op hem af te wandelen, een pistool uit haar binnenzak te trekken, twee schoten te lossen en ervandoor te gaan op haar fiets – haar eigen dood tegemoet. Acht weken later werd ze in concentratiekamp Sachsenhausen gefusilleerd.

Er is momenteel een kleine golf aan publicaties over Truus van Lier. In maart verscheen al Truus van Lier – Van schoolmeisje tot verzetsvrouw van Kees van Domselaar en Michiel van Diggelen, eerder een korte schets dan een uitvoerige biografie. Die is er nu wel met Truus van Lier – Het leven van een verzetsvrouw van Jessica van Geel. Er is ook een documentaire, van Edith Wegman, en op 22 april, de geboortedag van Truus, wordt een standbeeld van haar onthuld in Utrecht, vlak bij de plek aan de singel waar ze haar liquidatie uitvoerde.

Zoals het gebeurd zou kunnen zijn

Wie was ze? Wat dreef haar? Dat is niet makkelijk te achterhalen; Van Lier liet geen brieven na, geen dagboek, geen aantekeningen en doordat ze slechts 22 jaar leefde, was er ook geen scala aan verhalen over haar. Van Geel, die eerder de biografie van Rietvelds geliefde Truus Schröder schreef, dook daarom de archieven in. Ze sprak familieleden en onderzoekers, las alles wat er ooit is geschreven over de verzetsgroep CS-6, waarvan Truus van Lier deel uitmaakte, en vulde dat aan met haar verbeelding. Ze geeft haar hoofdpersoon gedachten mee en laat haar gesprekken voeren die in werkelijkheid ongetwijfeld anders zijn gegaan. ‘Dit is het verhaal van het leven van Truus van Lier – zoals dat gebeurd zou kunnen zijn’, meldt Van Geel ter verantwoording.

Het werkt goed en levert een spannende reconstructie op van de daden van een groep jonge, soms roekeloze verzetsmensen die een dodenlijst maakten van foute Nederlanders en er wel om lootten wie de trekker zou overhalen. Truus steekt zelf haar hand op om de beruchte ‘Jodenjager’ Gerard Kerlen om te leggen; van de 1.600 Joden die in 1942 in Utrecht wonen, zouden er 1.200 de oorlog niet overleven.

Ethische dilemma’s

‘We zullen nooit weten hoeveel mensen Truus gered heeft’, zegt Jessica van Geel in Andere tijden. Zelfs óf ze mensen heeft gered is onzeker. Op de vraag of ze een standbeeld verdient, beaamt Van Geel volmondig dat Truus behalve verzetsvrouw ook ‘een moordenares was, ja’. Maar geen gewetenloze; de worsteling met ethische dilemma’s die Van Geel haar hoofdpersoon laat doormaken, vormt een rode draad in haar boek. ‘Een vrouw die haar leven gaf in de hoop het goede te doen’, noemt Van Geel haar protagonist. En ja: een vrouw die een standbeeld verdient.

