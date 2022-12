Binnen 51 seconden brengt de podcast ‘Case 63’ je in de ban van een tijdreiziger uit het jaar 2062 ★★★★★

Boven een aanzwellende, onheilspellende fluittoon klinken voetstappen. Een zware deur gaat open en dicht, een vrouwenstem zegt: ‘Hallo.’ Een man antwoordt: ‘Hallo.’ De vrouw: ‘Er is je verteld dat ik deze sessie ga opnemen?’ Het begin van de Engelstalige fictiepodcast Case 63 is een voorbeeld van minimale middelen, maximaal resultaat.

Binnen 51 seconden bevindt de luisteraar zich dankzij de korte dialoog tussen acteurs Julianne Moore en Oscar Isaac, de muziek en wat simpele geluidseffecten in een totaal andere wereld, waarbij je moeiteloos mee gaat in het verhaal van psychiater Eliza Knight, die in New York aan de behandeling begint van patiënt Peter Roiter (‘Case 63’), die zegt dat hij een tijdreiziger is uit 2062, en terug is gereisd naar 2022 om de wereld te redden van de naderende ondergang.

De podcast is een bewerking van de populaire Chileense podcast-serie Caso 63, geschreven door Julio Rojas, die slim speelt met een apocalyptisch idee dat ook weer niet zo ver van ons bed is. Patiënt 63 waarschuwt voor een nieuwe pandemie, en is gekomen om de patient zero van het nieuwe dodelijke Pegasus-virus te weerhouden op een vliegtuig te stappen, om zo de toekomstige vernietiging van de mensheid te voorkomen.

Wat helpt is dat patiënt Roiter psychiater Knight moet overtuigen van zijn missie – en daarmee tegelijkertijd het hoofd van de luisteraar aan het werk zet: geloven wij dit? En dat is zo goed aan deze podcast, gemaakt door productiemaatschappij Gimlet en Spotify: het is science fiction, maar wel heel goed voorstelbare science fiction. Die pandemie is dus bekend terrein, maar ook de mogelijkheden van tijdreizen en parallelle werelden waarin we zouden kúnnen leven worden op zo’n slimme manier verteld, dat je als luisteraar gretig instapt en je laat meevoeren in dit universum, waar je op een weldadige manier helemaal in kunt verdwijnen.

Bijzonder is ook dat twee zulke grote acteurs zich aan dit project hebben verbonden, Julianne Moore en Oscar Isaac spreken de hoofdrollen in, en produceerden ook mee. Ze vormen een ijzersterk, zeer geloofwaardig duo – en hun stemmen zijn heerlijk om naar te luisteren. Nog een enorm pluspunt: de serie is relatief kort. In minder dan 90 minuten, verdeeld over tien afleveringen (de kortste is 7 minuten, de langste 16) werkt Case 63 toe naar een verrassend (en misschien klein beetje vergezocht) open einde, waarvan je hoopt dat de makers er wel raad mee weten in deel 2 en 3. Van de Spaanstalige Caso 63 verschenen inmiddels drie seizoenen.