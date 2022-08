Bind nooit in. Als mensen het niet belangrijk vinden, moeten ze niet meedoen aan de discussie

Tennis is mijn grootste passie. Althans, er is nooit een moment geweest dat het mijn nummer-1 passie was, maar waar andere passies kwamen en gingen – indierock, Elke Linders van klas 3B, hasj – is tennis altijd een constante geweest. En zoals een wielrenner geen etappe hoeft te winnen om de gele trui te bemachtigen, hoeft tennis nooit mijn grootste passie van het moment te zijn om toch mijn grootste passie te zijn.

Helaas ben ik niet zo goed in tennis. Maar omdat het mijn passie is, neem ik mijn wedstrijden toch bloedserieus. Bij dubbels spreek ik elk punt af waar ik naartoe serveer, opdat mijn partner daar aan het net op kan anticiperen. Dat is, net als het dragen van onze leuke matchende outfits, ongebruikelijk op ons niveau. Soms krijgen we het commentaar dat we ons gedragen alsof we in de hoofdklasse spelen. En dat is niet bedoeld als compliment.

Een Limburgse vriendin van me vertelde dat ze het vroeger tijdens dansles ook meemaakte. Ze sloofde zich flink uit, want waarom zou je bescheiden dansen? Nou, omdat de andere vrouwen dat niet waarderen. ‘Het meint zich get’, zeggen ze dan, ‘zij verbeeldt zich heel wat’. Een grove belediging in Zuid-Limburg, want je moet je niet verheven voelen boven de rest.

‘Kom, kom, niet zo fanatiek, zo belangrijk is het allemaal niet’, je hoort het ook regelmatig in het publieke debat. Een veelgebruikte variant is ‘waar hebben we het nou helemaal over’. Luister daar nooit naar, bind nooit in. Blijf fanatiek. Als mensen het niet belangrijk vinden, moeten ze niet meedoen aan de discussie. De enige reden dat ze je aanspreken op dat fanatisme, is omdat ze weten dat ze niet van je kunnen winnen.