Billy Braggs stem is wat lager geworden, maar uit zijn gitaar komen nog altijd dezelfde bijtende noten★★★★☆

Billy Bragg Beeld RV

Drie avonden achter elkaar stond Billy Bragg met een verschillende programma’s in de Amsterdamse Tolhuistuin, wat een ideale locatie bleek voor wat een nostalgisch weerzien was. 64 jaar is de Britse liedjesschrijver inmiddels. Vorig jaar bracht hij het mooie, wat melancholieke album The Million Things That Never Happened uit, waarvan vrijdag veel nummers voorbijkwamen. Maar ook toen leken de liedjes die hij tussen 35 en 40 jaar geleden schreef favoriet. Die stonden zaterdag centraal, waarbij het bijna ontroerend was hoe hard alles vanaf The Milkman of Human Kindness (1983) werd meegezongen, door een publiek dat oud genoeg was om het verschijnen van de eerste albums en optredens van Bragg hier nog te hebben meegemaakt.

De krachtige stem van Bragg is wat lager geworden, maar uit zijn gitaar kwamen nog altijd dezelfde hard bijtende noten als toen. En de teksten bleken eigenlijk net zo actueel. De Thatchers en Reagans waarover hij zich toen drukmaakte heten nu Trump en Johnson. En de haat tegen transgender personen en non-binaire personen nu verschilt volgens Bragg niet van die tegen homo’s in de jaren tachtig.

Zowel vrijdag als zaterdag had de zanger de neiging iets te langdurig en prekerig het publiek toe te spreken. Alsof in de zaal met Bragg-volgers iemand het oneens zou zijn met zijn onvrede over de Brexit. De politiek bedreven Bragg moest het toch afleggen tegen de lyrische. Fraai was beide avonden zijn poëtische ode aan Levi Stubbs, zanger van de Four Tops. Hoe hard There is Power in a Union ook werd meegezongen, het meeste indruk maakte Bragg als hij zijn oude geliefden bezong. ‘Shirleeeee’, zongen we met hem mee: ‘Whoops there goes another year, whoops there goes another pint of beer.’