Billie Eilish betovert de Ziggo Dome ★★★★★

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish zaterdagavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Matty Vogel

Op het podium van het Amsterdamse Ziggo Dome staat ontegenzeggelijk dezelfde Billie Eilish die drie jaar geleden op Lowlands met een stuiterende show de grote Alpha tent inpakte. En toch is er een enorm verschil. Eilish is volwassen geworden en hoeft haar zenuwen niet wild springend en dansen te bedwingen. Hier staat zaterdagavond een 20 jaar oude popster die anderhalf uur de zaal volledig onder controle heeft en betovert met een show waarin ze haar best doet elk van de 17 duizend bezoekers zo dicht mogelijk te benaderen.

Daarvoor krijgt ze hulp van een plankier dat tot diep in de zaal loopt en neemt ze halverwege het zeer fraai uitgelichte concert achter in de zaal plaats in een zwiepende hoogwerker. Dat oogt gevaarlijk en gaat even ten koste van de zang, die galmt weg van haar twee op tientallen meters van haar vandaan spelende begeleiders.

Drummer Andrew Marshall en Eilish’ broer Finneas zetten verder een magnifiek geluid neer, uitbundiger dan op haar vorig jaar zomer verschenen tweede album Happier Than Ever. Live vormen drums en baslijnen nog nadrukkelijker de basis van het Eilish-geluid. Billie heeft met haar broer echt een wezenlijk nieuwe pop-sound geconstrueerd, waarmee ze zich ook live onderscheidt van de Ariana Grandes en Dua Lipa’s. Eilish durft de diepte in te gaan, met beats die sinister klinken of een angstaanjagende spin die haar in You Should See Me in a Crown vanaf een groot scherm achtervolgt.

Billie Eilish in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Matty Vogel

Eilish zingt goed, voor zover dat is vast te stellen, want alles wordt woordelijk door de vooral jonge meisjesstemmen meegebruld. Een sterk blokje aan het begin, met NDA dat knap overloopt in een eerste dansmomentje bij Therefore I Am, wordt door Eilish professioneel afgesloten met een rondje stemming peilen langs de tribunes. Fraai is het alleen door piano begeleide Idontwannabeyouanymore, Goldwing wordt harmonisch mooi ingeleid en het sublieme Oxytocin zorgt ook live een voor een dansclimax.

Even een andere setting hoort er dan bij in een grote show als deze, en dus komt Finneas naast haar zitten om samen met gitaarbegeleiding het splinternieuwe TV te brengen. Pas twee weken oud, maar dankzij YouTube heeft het onder haar fans toch al de status van een oude hit. Zoals Bad Guy en Happier Than Ever, die Eilish tot het laatst bewaart.

Gelukkiger dan ooit, zo oogt ze zaterdag echt. En dat mogen we weten. We zitten in de finale. Prachtig zoals Finneas op basgitaar zijn zusje van Getting Older naar Lost Cause heeft gevoerd. Billie gaat even zitten, kijkt wat rond en wijst security naar de plekken in het publiek waar water nodig is of waar net iemand is flauwgevallen. De 20-jarige ontgaat niets, ze ziet alles en is vanavond de baas. Ze begint eigenlijk nog maar net, maar zet al iets neer van ongekend hoog niveau.