Bill Murray wil geen zielige hond zijn

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Eigenlijk gaat het om ‘een meningsverschil’ tussen hem en een vrouw op de filmset. Zo omschrijft acteur Bill Murray de zaak rondom zijn ‘onacceptabele gedrag’, waardoor de opnames van Being Mortal een week of twee geleden plotsklaps werden stilgelegd.

Toen hem ernaar werd gevraagd door de zender CNBC, legde hij uit dat hij een stom grapje had gemaakt dat verkeerd was opgevat. Hij had leerzame weken achter de rug, zei hij: ‘Wat ik als kind grappig vond, is nu niet per se meer grappig. Dingen veranderen en tijden veranderen. (...) Een hond die niets kan bijleren is een zielige hond. Ik wil niet zo’n zielige hond zijn.’

Om wie het gaat, is nog niet uitgelekt. De enige aanwijzing lijkt een Instagram-post van zijn tegenspeelster Keke Palmer, waarin ze stelt dat ‘talentvolle mensen niet altijd even professioneel zijn’. Volgens Murray is hij nog steeds in gesprek met de vrouw in kwestie. ‘We proberen vrede met elkaar te sluiten (...). Zonder vertrouwen heeft het geen zin om verder te gaan.’

Wat is daar toch gebeurd? Is dit weer typisch Hollywood: meteen het zekere voor het onzekere nemen? Onnodige heisa over een verkeerd begrepen geintje? Het is immers Múrray, die dankzij sociale media inmiddels een cultstatus heeft vanwege zijn lolbroekerij. De acteur die voor de lol verjaardagsfeestjes en verlovingsfoto’s crasht. De sympathieke man met de hondenogen, die in zijn rollen vaak speelt met een zekere oude-mannendroevigheid en zelfmedelijden.

Daarom voelt het flauw dat er ook meteen weer ándere, min of meer vergeten incidenten werden opgerakeld. Murray die ooit een asbak naar het hoofd van tegenspeler Richard Dreyfuss gooide. Die producent Laura Ziskin tijdens een hoogopgelopen ruzie ‘speels’ in een meer duwde. Die actrice Lucy Liu zo vaak verschrikkelijke beledigingen naar het hoofd slingerde dat ze niet anders kón dan tegengas geven. Waarna zij in de pers werd afgeschilderd als ‘de moeilijke’, aldus Liu. ‘Ik heb nooit begrepen waarom die rollen zijn omgedraaid.’

Dat ligt niet alleen aan Murray als persoon. Het is een bekend frame als het gaat om problemen op filmsets: in die verhalen zijn de mannen de verkeerd begrepen genieën, iets te doorgeslagen in fanatisme of method acting misschien, onhandig met grapjes. De vrouwen daarentegen zijn moeilijk. Ze doen ingewikkeld, flauw en kinderachtig. Creëren gedoe over niets. Hún carrière lijdt er uiteindelijk onder.

Interessant om hiermee in het achterhoofd het berouwvolle statement van Murray nog eens te bestuderen. Het zal niet zijn bedoeling zijn, maar hij voedt toch precies het ouderwetse vrouwtjes-met-lange-tenennarratief.