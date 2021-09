Bijzondere novelle over het naderende einde van een 6-jarige

Duizend dagen. Dat is de tijd die de 6-jarige Nour in de novelle Wat alleen wij weten door de artsen nog wordt gegeven. Het meisje is ongeneeslijk ziek. Haar huid wordt steeds bleker, de pijn neemt toe. Maar Nour laat zich niet kennen. Ze blijft onverminderd lachen en spelen, geniet van elk moment als dat kan. Immers: ‘De pijn is er altijd, ook als ze niet lacht, waarom zou ze het dan laten?’ Terwijl de ouders over niets anders meer praten dan het ziektebeeld, groeit het meisje dichter naar haar 12-jarige broer toe. Hij vertelt haar verhalen, maakt het naderende einde op die manier iets draaglijker.

Elvis Peeters, het pseudoniem van schrijversduo Jos Verlooy en Nicole van Bael, heeft met Wat alleen wij weten een bijzondere vertelling afgeleverd. In korte, fragmentarische hoofdstukken wordt de relatie tussen broer en zus overtuigend neergezet. De novelle vervalt niet in sentimentaliteit, maar blijft observerend, kalm, en ontroert juist daarom. ‘Ik weet waar het met mij heengaat’, aldus de wijze Nour. Met achterin tekeningen van Charlotte Peys.

Beeld Podium